Un brevet mexicain pourrait ralentir la propagation du coronavirus

Aujourd’hui, votre recherche peut aider à arrêter COVID-19

Il y a 10 ans, la maladie d’un de ses enfants a inspiré l’ingénieur biochimiste. Gabriela León et son frère Sergio ont commencé la recherche pour trouver une solution qui tuerait les virus. Cette technologie développée au Mexique peut être essentielle pour empêcher la propagation du coronavirus.

Il y a 4 ans, en 2016, ils ont reçu le brevet ‘Nbelyax. Aujourd’hui, il existe dans 60 pays et ils en ont 40 de plus en cours. C’est une biomolécule capable d’annihiler tous les types de virus, bactéries, germes, etc.

Gabriela a réussi à mettre en œuvre sa technologie dans une gamme d’antiseptiques, de désinfectants et de stérilisateurs. Son invention parvient à éviter, de manière efficace, la propagation de la nouvelle neige COVID-19, également de la grippe et même d’Ebola.

“Nous essayons de positionner ce travail depuis 10 ans et de nous faire comprendre ce que nous vivons en tant qu’humanité, où les grands défis sont le changement climatique et les pandémies”, a déclaré Gabriela dans une interview.

«Le virus doit se répliquer chez les êtres vivants, tandis que les bactéries, les champignons et les mycobactéries ont la capacité de se reproduire, peuvent rester sur une surface pendant des années et n’ont besoin d’infecter personne car ils ont la capacité de se reproduire seuls. La grande différence de notre technologie est qu’elle est si petite qu’elle peut pénétrer dans l’organisme (qui a le virus) et détruire le matériel génétique ».

L’avantage de Nbelyax par rapport aux antiseptiques courants est qu’il est biodégradable, non corrosif et ne cause pas de dommages secondaires. La chose la plus importante est qu’elle ne crée pas de résistance.

Une seule application de ce produit élimine non seulement les virus, mais protège également n’importe quelle surface pendant environ 12 à 72 heures.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le brevet et ses utilisations, visitez son site Web.

C’est l’une des notes qui méritent d’être partagées pour continuer à donner de bonnes nouvelles au sujet de cette nouvelle maladie.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: