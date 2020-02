Un cas possible de coronavirus apparaît dans l’État de Jalisco

Un Mexicain de 54 ans vivant à Wuhan – un endroit où le coronavirus a été établi en Chine – revient au Mexique depuis 4 ans et cinq mois le 15 janvier. présentant, jours, après de légers symptômes respiratoires. Cela a été signalé par le Système national de surveillance épidémiologique dans un communiqué.

Nous recommandons également: un porteur de coronavirus se promenait dans le centre historique du CDMX

L’homme est soupçonné d’avoir le coronavirus 2019-nCoV et votre adresse est déjà isolée avec un emplacement dans la municipalité de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco et sous surveillance.

Selon le ministère de la Santé, tous les protocoles ont déjà été mis en œuvre:

«Le personnel spécialisé en épidémiologie a immédiatement été déployé pour mener l’enquête épidémiologique sur le cas et enregistrer les contacts, ainsi que l’échantillon biologique qui a été envoyé à l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (InDRE) à Mexico, et sera à En attendant les résultats des actions de laboratoire. “

S’il devient positif, les autorités sanitaires assureront le suivi des personnes proches de l’homme pendant une période de 14 jours. Il convient de noter que jusqu’à présent 10 cas suspects de coronavirus ont été détectés, dont neuf ont été jetés et un est en cours.

Dans tous les cas, les États où le virus a pu être détecté sont Mexico, l’État de Mexico, Tamaulipas, Michoacán et Jalisco.

Bien que nous insistions, jusqu’à présent, aucune personne infectée par le virus de Wuhan n’a été détectée.

.