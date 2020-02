Un cauchemar sur Elm Street et le vendredi 13 remakes maintenant disponibles sur Netflix

Sur la très vague chance que vous voudriez réellement, disponible maintenant pour regarder sur Netflix, sont les remakes de deux des films slasher les plus emblématiques de l’histoire: Freddy et vendredi 13.

Sorti en 2009, le nouveau vendredi 13 mélange les aspects des trois premiers films, car il y avait un certain temps avant que la série n’introduise tous les éléments emblématiques avec lesquels elle est désormais la plus étroitement associée, et voit Jason kidnapper une jeune femme qui ressemble à sa mère décédée et est recherché par le frère de la jeune fille alors que l’amateur de hockey imparable arrête un certain nombre d’aléas génériques.

Un an plus tard, également à partir de la machine à remake de Michael Bay Platinum Dunes, est venu A Nightmare On Elm Street, où les adolescents qui peuvent ou non avoir été maltraités en tant que petits enfants sont chassés dans leurs rêves par Freddy Krueger, le revenant de l’homme que leurs parents ont tué dans la justice de justicier pour le crime.

Cliquer pour agrandir

Bien qu’aucun des deux films ne soit particulièrement bon, vendredi 13 au moins s’amuse avec les clichés pointus du sous-genre et, pour être honnête, joue un peu avec les attentes du public concernant les archétypes de personnages et leurs taux de survie associés, bien qu’il rate l’occasion pour jeter une certaine ambiguïté sur l’identité du tueur. Un cauchemar sur Elm Street, quant à lui, est une rechape sans âme du film original qui parvient à exciser tout ce qui a fait un tel succès, alors que les quelques nouvelles idées qu’il incorpore sont cruellement sous-utilisées.

À moins qu’ils ne soient quelque chose de vraiment spécial, les remakes rencontrent généralement un accueil terne. Les films d’horreur en particulier y sont sujets, car ils peuvent avoir des fans qui sont farouchement fidèles et qui ne pardonnent pas les transgressions perçues, tout en étant souvent le reflet de l’époque à laquelle ils ont été réalisés, ce qui est impossible à reproduire de manière adéquate dans toute itération modernisée . Dans le cas des remakes des deux Freddy Vendredi 13, la réaction la plus forte qu’ils vous inspireront probablement est le désir de revenir en arrière et de revoir les originaux.