Un changement massif arrive dans l’univers des Avengers après “Endgame”, et il vient de fuir – .

Marvel a surpris les fans de la meilleure façon possible lors du Super Bowl, diffusant un très court teaser pour trois prochaines séries Disney + TV qui comprenaient de nombreux spoilers MCU Phase 4 passionnants. Comme nous l’avons déjà expliqué, le clip de 30 secondes peut sembler trop court pour gâcher quoi que ce soit, mais il contient de nombreuses scènes qui confirment certaines des fuites précédentes dont nous avons tant entendu parler. Nous examinons de brèves scènes de The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki, qui commenceront à être diffusées sur Disney + dans cet ordre à partir de la fin de l’année. Bien que les trois émissions devraient être très amusantes à regarder, l’une d’entre elles en particulier pourrait offrir un développement de personnage clé qui pourrait affecter le scénario principal des Avengers de la manière la plus inattendue. Et nous avons une nouvelle fuite qui taquine un détail de l’intrigue MCU massive qui pourrait affecter tout à l’avenir.

Compte tenu de tout ce que nous avons entendu à propos de Doctor Strange dans le multivers de la folie, il semble que le film soit le précurseur le plus important d’un futur film Avengers 5. Le film est censé présenter pas mal de super-héros, y compris des personnages que nous n’avons pas vu venir. Kevin Feige a également confirmé que le film serait directement connecté à WandaVision et Loki. Par ailleurs, selon des informations, Wanda sera le méchant surprise du film, une décision créative qui a peut-être contribué au départ de Scott Derrickson.

Si cela est vrai, alors WandaVision pourrait être beaucoup plus important pour l’histoire globale des Avengers que ne le pensent beaucoup, car cela montrerait comment le plus puissant Avenger se transforme en un redoutable antagoniste. Wanda a traversé beaucoup de choses ces dernières années. Elle a perdu sa famille, puis son frère, et ses actions ont déclenché les accords de Sokovia qui ont fini par briser les Avengers pendant un certain temps. Comme si cela ne suffisait pas, Wanda n’a pas seulement dû regarder Vision mourir, mais c’est elle qui a tué son amant avant que Thanos ne défasse tout et l’oblige à soulager à nouveau la mort de Vision. Elle a peut-être obtenu sa douce revanche, mais il serait certainement compréhensible qu’elle soit marquée par tout cela.

Les scènes de WandaVision de la bande-annonce du Super Bowl nous ont dit que Wanda pourra en quelque sorte vivre une vie de famille avec Vision, et ils auront la chance d’avoir des enfants. Cependant, rien de tout cela ne peut être réel puisque Vision est morte. Elle devra également faire face à la perte de ces jumeaux, qui se sentaient probablement très réels pour elle. Et elle perdra probablement encore Vision.

Les rumeurs disent que les trois premiers épisodes de la série ressembleront beaucoup à de vieilles sitcoms, et la bande-annonce a laissé entendre que Marvel offrira divers paramètres de l’histoire de la télévision pour l’univers de Wanda, de la fin des années 50 jusqu’aux années 90. Les trois derniers épisodes seront remplis d’action, et l’action aura lieu à un moment donné après Endgame et Far From Home.

Des photos récentes ont confirmé que WandaVision mettra en vedette la nouvelle organisation destinée à aider à défendre la Terre contre les menaces extraterrestres. SWORD remplacera de facto SHIELD à l’avenir, et la nouvelle agence disposera de ressources incroyables. Des photos de tournage publiées il y a quelques jours taquinaient que nous participions à une sorte d’événement MCU majeur à WandaVision, avec SWORD amassant beaucoup de troupes et de ressources pour régler le problème.

Mais vous savez quoi de mieux que les photos? Oui, quelqu’un a enregistré des vidéos du prétendu ensemble WandaVision, qui révèlent exactement à quel point cette scène d’action est censée être massive:

La personne qui a enregistré les clips pensait que le film tourné était The Tomorrow War, mais le jeu correspond à une fuite antérieure qui a prouvé que nous regardions un ensemble SWORD. Il suffit de vérifier tous les véhicules et tentes dans le clip et cet écran vert massif. Il semble bien que SWORD essaie de contenir une menace ici, et cette menace pourrait très bien être Wanda. WandaVision pourrait nous montrer la pleine transformation de Wanda en sorcière écarlate, qui ne sera pas nécessairement l’un des bons gars à l’avenir.

Ce qui est vraiment impressionnant, cependant, c’est la préparation de SWORD compte tenu du déploiement massif dans ces vidéos. Il semble que ceux qui ont survécu au claquement de Thanos ont commencé à développer une force de défense que Fury a dû prendre en charge. Et SWORD pourrait jouer un rôle de bogue dans le MCU à l’avenir, peut-être même plus grand que SHIELD n’a jamais fait lorsqu’il s’agit de traiter avec des êtres avec des super-pouvoirs, des amis et des ennemis.

Ceci n’est que spéculation, bien sûr, basée sur tout ce que nous avons entendu sur les prochains films MCU et séries télévisées. Mais cela ne change pas le fait que Marvel a tourné une scène d’action massive ces derniers jours, et il semble que WandaVision va être épique.

