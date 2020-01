Un chauffeur de 72 ans emmène sa femme malade travailler avec lui tous les jours car personne ne peut s’occuper d’elle

Ce chauffeur de minibus nommé Mario Núñez, a 72 ans et continue de travailler pour vivre. Sa femme Fresia Farías, qui a 66 ans, l’accompagne quotidiennement, elle souffre d’Alzheimer il y a plusieurs années.

Ils se lèvent tous les deux très tôt pour aller travailler, car depuis cinq heures et demie du matin, ils sont déjà debout. Malheureusement, la situation financière du couple de personnes âgées n’est pas bonne, donc l’homme ne peut pas laisser sa femme à la maison aux soins d’une infirmière, encore moins penser à une résidence. Vous n’avez tout simplement pas l’argent pour le faire.

Publié par Chile Mas Conectado le lundi 5 novembre 2018

Elle a 28 ans ensemble, ils n’ont pas d’enfants, cependant, elle a été mariée avant et de cette relation j’ai procréé 4 enfants. Cependant, aucun d’entre eux n’a pu contribuer à leurs soins.

Le vieil homme a dit qu’il ne pouvait pas lui prodiguer les meilleurs soins, car il est vieux, mais il fait de son mieux dans la situation où il se trouve. Il aime beaucoup sa femme et ne peut tout simplement pas la quitter.

L’histoire a été publiée grâce au fait qu’un des passagers de son micro a fait un enregistrement et téléchargé les images sur les réseaux sociaux où cela a eu un fort impact et est devenu viral. Grâce à cela, la Fondation Las Rosas lui a offert une opportunité et lui a donné un espace où sa femme pourrait recevoir des soins spéciaux. Et grâce aux dons qui lui ont été donnés, il a la possibilité de donner à sa femme un traitement décent.

Lorsque nous voyons ces types d’histoires où les réseaux sociaux jouent un rôle important pour une fin positive, nous voyons à quel point ils peuvent être bons malgré tout.

