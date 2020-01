Un chauffeur de covoiturage tue ses clients pour le ‘Gram – / Film

Pour citer Super Troopers, la comédie stoner de Broken Lizard en 2001, «le désespoir est une eau de Cologne puante» – et Kurt Kunkle (Joe Keery) y est absolument trempé. Après avoir parcouru toute la gamme de Stranger Things d’un jock méprisable à un gamin cool et affable, Keery prend un virage à gauche dans un nouveau thriller techno-horreur appelé Fête comme Kurt, alias KurtsWorld96, un perdant pathétique qui a soif d’attention sur les réseaux sociaux. Kurt est un paria socialement maladroit sans amis qui passe ses journées à essayer de faire connaître sa marque, Kurt’s World. Mais ses vidéos ont à peine deux chiffres, et même s’il a étudié les étapes pour créer une suite et suit pas à pas le playbook, il ne clique pas. C’est alors qu’il propose #TheLesson, un événement diffusé en direct depuis son véhicule de covoiturage dans lequel il traverse Los Angeles et tue tous ses passagers.

Aucune stratégie ne peut sauver quelqu’un qui est si mauvais à être un influenceur. Certaines personnes ont un charisme naturel devant la caméra, et d’autres, comme Kurt, n’en ont tout simplement pas. #TheLesson est un morceau parfait de la satire des médias sociaux de l’écrivain Gene McHugh et scénariste / réalisateur Eugene Kotlyarenko, car ce n’est rien de plus qu’un exercice de branding – juste des platitudes vides qui ne veulent rien dire. Malheureusement, alors que le reste du film est évidemment une satire (Kurt harcèle les sans-abri pour ne pas avoir de présence sur les réseaux sociaux), il finit par se sentir rassis et confus.

Après un prologue nous présentant KurtsWorld96 et sa maigre présence sur les réseaux sociaux, le film entre rapidement en action, et pendant un petit moment, je me suis retrouvé fasciné en regardant Kurt tuer ses passagers de L.A. Mais les choses deviennent rapidement répétitives et fatigantes, et plusieurs scènes, comme une dispute entre Kurt et son père, un DJ raté joué par David Arquette, se sentent comme s’ils traînaient inutilement trop longtemps, sapant le film de tout élan. Les choses se calment un peu après que Kurt a ramassé un comédien nommé Jessie Adams (vétéran de Saturday Night Live Sasheer Zamata), qui a une suite en ligne importante pour laquelle Kurt tuerait. Il devient obsédé par elle, et pour aucune autre raison que le droit standard des gars blancs médiocres, se convainc que son public devrait en fait être le sien.

Le film est une surcharge visuelle de flux et de flux, présentant toute son action depuis les GoPros de Kurt attachés à sa voiture de covoiturage Spree ou depuis les téléphones de personnages qui s’y aventurent et en sortent. Ces esthétiques sont utilisées pour un bien meilleur effet dans Searching 2018, un film avec un script si captivant, vous n’avez pas le temps de vous demander pourquoi certains aspects de l’histoire sont capturés en vidéo. Mais Spree est tellement monotone que j’ai commencé à prêter attention aux défauts de logique, comme le temps où un personnage est dans une situation menaçant la vie mais continue à diffuser en direct, disant aux commentateurs d’appeler les flics pour obtenir de l’aide au lieu de fermer le flux et de le faire se.

Peut-être que le film sera révélateur pour les personnes qui ne sont pas souvent en ligne, mais pour tout le monde, regarder Spree reviendra à faire un tour en sous-marin dans les pires parties d’Internet. La soif de gloire de Kurt est délibérément digne d’intérêt, mais en fin de compte, il s’agit d’un film sur un homme blanc inadéquat en train de lancer une crise sur une femme noire talentueuse plus célèbre que lui. L’un des riders de Kurt’s Spree, un frère agressif du nom de Mario, dit à Jessie de sourire, puis la traite avec colère de salope quand elle se hérisse de son comportement. Nous (et en particulier les femmes) en voyons suffisamment chaque jour dans le monde réel, et il n’y a rien de nouveau ou d’intéressant dans tout cela représenté ici. Il y a également un flux constant de commentateurs canalisant les pires aspects de la culture Internet dans les coins des nombreux flux sociaux à l’écran du film, exigeant que Kurt frappe n’importe quelle fille qu’il rencontre et déversant généralement de la merde raciste toxique dans les sections de commentaires toujours fluides du film . Et la perspicacité ici est… quoi, exactement? Que les commentateurs internet misogynes sont terribles? Super, merci pour ça. Le film ne dépasse jamais son dégoût à la surface de notre dépendance aux médias sociaux, donc le résultat est une histoire qui prend sa position dans les dix premières minutes, puis passe les 83 minutes atroces suivantes à répéter ce même point encore et encore.

Keery réalise une bonne performance, dans la mesure où le perdant assoiffé de Kurt est un virage à 180 degrés de Steve Harrington sur Stranger Things, mais il n’y a rien d’agréable à ce qu’il se glisse dans la peau de ce maniaque, et très rarement quelque chose d’agréable à propos de l’expérience de regarder le se filmer. Le dernier point du film sur la marchandisation a été beaucoup mieux fait dans «Fifteen Million Merits», un épisode de Black Mirror qui a fait ses débuts il y a près de dix ans, et même si je peux apprécier la notion d’un public complice de choses terribles en raison de l’attention que nous portons à eux, ce film va au-delà de remuer le doigt dans nos visages et ressemble plutôt un peu trop à la réalité, faisant de Kurt un héros inspirant de 4chan. Assez de meurtriers de masse du monde réel ont déjà été divinisés dans ces poubelles d’Internet, donc regarder un film romancé – en particulier dans une histoire qui n’a pas grand-chose d’autre à offrir – n’a pas été un bon moment pour moi.

/ Classement du film: 3 sur 10

