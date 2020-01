Un chauffeur Uber obtient un diplôme universitaire après que le passager ait remboursé sa dette scolaire

Elle est en passe de devenir avocate.



Un chauffeur Uber célèbre une étape importante de son éducation grâce à l’un de ses passagers. Latonya Young, étudiante à la Georgia State University, a toujours rêvé et aspiré à devenir avocate. Pendant la journée, elle travaille comme coiffeuse et le soir, elle gagne de l’argent supplémentaire en tant que chauffeur Uber. Les deux emplois la tiennent suffisamment occupée, mais Latonya est également une mère et une étudiante dévouées.

Lorsque Latonya est venue chercher Kevin Esch au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, elle ne savait pas que ce serait une course qui changerait sa vie. La paire a discuté avec désinvolture pendant le trajet et Latonya a révélé que lorsqu’elle n’avait que 16 ans, elle est tombée enceinte et a abandonné le lycée. Elle a ensuite repris ses études à Georgia State mais a dû abandonner ses études, car elle ne pouvait pas payer le solde de 700 $ sur son compte. L’université a suspendu son compte, empêchant Latonya de poursuivre ses études et de s’inscrire aux cours.

“Chaque fois que je me préparais à payer l’argent, mes enfants avaient besoin de quelque chose”, aurait déclaré Latonya au WSB. “J’ai dit:” D’accord, je vais juste attendre. “” Quelques jours après avoir conduit Kevin, Latonya a été informée qu’elle pouvait s’inscrire. Elle a maintenant obtenu son diplôme d’associé en justice pénale et se prépare à s’inscrire à ses cours pour obtenir un baccalauréat. Latonya et Kevin sont restés en contact pendant qu’elle était de retour à l’école, et il a dit qu’elle s’était assurée de maintenir As et Bs afin de lui montrer qu’elle était sérieuse et à quel point elle appréciait sa gentillesse.

“Il y avait quelque chose au sujet de Latonya qui vient – elle résonne avec moi et nous avons développé une amitié incroyable maintenant et je suis incroyablement fier de ce qu’elle a fait”, a déclaré Kevin à CNN. “J’aurais pu acheter de nouveaux vêtements ou j’aurais pu aider quelqu’un. Et ce qui m’est revenu est revenu au centuple et je le ferais 1 000 fois.”

