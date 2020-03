Un chef inspirant du Malawi annule plus de 2 500 mariages d’enfants

Les filles étaient non seulement exemptes de cette exploitation, mais elles ont également pu retourner à l’école pour terminer leurs études.

Au cours des dernières décennies, les femmes du monde entier ont fait de grands progrès en termes d’égalité. Malheureusement, il reste encore beaucoup de travail à faire. Dans certaines régions, les filles et les femmes continuent de faire l’objet de traitements abusifs et injustes. Le mariage des enfants est une pratique culturelle qui nuit aux filles et les empêche d’atteindre leur plein potentiel en tant qu’êtres humains.

Le Malawi est un pays africain situé dans le sud du continent. C’est l’un des pays les plus pauvres de la planète, 74% de la population reçoit un salaire journalier inférieur à 1,90 dollar. Les sécheresses, les pénuries alimentaires et les maladies contribuent également à la pauvreté et à la malnutrition généralisées. De plus, plus de 10% des Malawiens sont séropositifs.

Selon l’UNICEF, 9% des filles au Malawi sont mariées à l’âge de 15 ans; et 42% pour leur 18e anniversaire. En 2017, le Parlement du Malawi a introduit une loi qui a relevé l’âge légal du mariage de 15 à 18 ans, mais cela n’a pas été suffisant pour résoudre le problème.

Les mariages d’enfants sont une tradition de longue date, et il est souvent considéré comme un moyen de rembourser les dettes. Dans certaines régions, les parents offrent leurs filles en tant qu’épouses en échange d’argent. Par conséquent, le problème est lié à la pauvreté, à l’inégalité entre les sexes et au manque d’éducation.

Heureusement, tout n’est pas obscurité. Theresa Kachidamoto, chef du district de Dedza au Malawi, est arrivée au pouvoir en 2003 après le décès de son frère, l’ancien chef de Dedza. Theresa a quitté Zomba, une ville où elle était depuis plus de 20 ans et est retournée à Dezda, pour occuper le poste.

Kachidamoto a rapidement découvert que le mariage des enfants était un problème grave et répandu dans les communautés du Malawi. Après avoir consulté les aînés qui l’avaient choisie pour le poste de chef, elle a décidé de mettre fin à cette pratique et de contester les normes culturelles néfastes.

Elle a expliqué à ses 51 sous-chefs (11 femmes et 40 hommes) qu’ils devaient interdire ces mariages et annuler ceux qui avaient déjà eu lieu. Ces changements n’ont bien sûr pas été faciles et plusieurs sous-chefs masculins ont désobéi à ses ordres. Heureusement, Kachidamoto a eu la force et le caractère de les suspendre de leurs postes jusqu’à ce qu’ils s’alignent sur leurs politiques.

À ce jour, cette grande femme a réussi à annuler 2 500 mariages, effectuant de nombreuses cérémonies d’annulation en personne. Il a gagné le surnom de “” Le liquidateur “” et est devenu célèbre pour son approche de tolérance zéro. Bien que son action soit bonne, Theresa a reçu de nombreuses menaces de mort de personnes qui s’accrochent à d’anciennes pratiques, en particulier des familles qui bénéficient des avantages économiques du mariage des enfants. Cependant, elle refuse de se sentir intimidée et poursuit son travail inlassable pour autonomiser les femmes et leur garantir la liberté et l’éducation.

Mères secrètes

En tant que chef ayant autorité sur près d’un million de personnes, Kachidamoto ne peut pas surveiller chaque village. C’est pourquoi il a eu une solution ingénieuse: créer un réseau de femmes chargées de communiquer les soupçons sur les mariages d’enfants dans les communautés. Ces femmes sont appelées «mères secrètes».

Lorsqu’une mère secrète alerte Kachidamoto, le chef travaille avec les anciens et les dirigeants locaux pour arrêter le processus de mariage. Parfois, le patron et ses informateurs sauvent les filles de situations de violence. Certains hommes travaillent comme des «pères secrets», mais le travail incombe principalement aux femmes, qui sont mieux placées dans leurs communautés pour recueillir ce type d’informations. En collaboration avec les informateurs, le chef a également désigné des femmes bénévoles qui fournissent une assistance médicale et un soutien affectif aux filles qui ont déjà été mariées.

L’avenir

L’objectif principal de Kachidamoto est de faire en sorte que la loi exprimée en 2017 soit respectée non seulement dans son propre district, mais dans tout le pays. Elle prévoit de continuer son travail et de construire un pays où les filles et les garçons ne sont jamais obligés de se marier avant d’être prêts ou même de vouloir.

“Quand les filles sont éduquées, tout est possible.” -Theresa Kachidamoto

