Un chirurgien plasticien aux étoiles dit que c’est le visage de célébrité que la plupart des clients veulent

L’écrivain Jia Tolentino a récemment écrit un article sur la tendance Instagram parmi les influenceurs, les mannequins et les combinaisons en herbe des deux derniers, d’un certain type de visage. Ce soi-disant «Instagram Face» est une version parfaitement éditée et sans défaut de votre selfie. Et c’est ce que de nombreux clients de chirurgie plastique (célébrités et autres) recherchent dans leurs modifications. Mais un chirurgien esthétique célèbre a déclaré que cette puissance de la culture pop était le visage le plus interrogé.

Kendall Jenner, Kim Kardashian West et Bella Hadid | Taylor Jewell / . pour Vogue

Le «visage Instagram» et son rôle dans la chirurgie plastique des célébrités

Dans l’essai de Tolentino pour le New Yorker, elle décrit Instagram Face comme un «jeune visage» avec «une peau sans porosité et des pommettes hautes et dodues». Le joli visage a «des yeux de chat et de longs cils caricaturaux; il a un petit nez net et des lèvres pleines et luxuriantes. »

Tolentino explique le comportement derrière l’esthétique: “Il vous regarde timidement mais d’un air vide, comme si son propriétaire avait pris un demi-Klonopin et envisageait de vous demander un tour en jet privé à Coachella.”

Jia Tolentino utilise Emily Ratajkowski et Kendall Jenner comme exemples de «Instagram Face» | Roger Kisby / . pour REVOLVE

Un maquilleur des stars nommé Colby Smith l’a décrit comme tel: «C’est Instagram Face, duh… C’est comme une sculpture irréaliste. Volume sur volume. Un visage qui ressemble à de l’argile. “

Instagram Face est le moule parfait pour un chirurgien plasticien. Mais quelle célébrité a le SI idéal?

Le chirurgien aux étoiles Jason Diamond dit que c’est ce que ses clients attendent de la chirurgie plastique

Un chirurgien plasticien basé à Beverly Hills, Jason Diamond, a expliqué à Tolentino ce que ses clients recherchent dans leurs modifications cosmétiques. Ses qualifications? Diamond est apparu dans l’émission de téléréalité Dr. 90210. Sa liste de clients comprend des célébrités comme la star de Vanderpump Rules Lala Kent et la mannequin Olivia Culpo. Il transfère souvent les histoires et les publications de ces influenceurs sur son propre flux.

“Tout d’un coup, il est de notoriété publique que toutes ces personnes viennent ici”, a déclaré Diamond au New Yorker. “Pour une raison quelconque, Instagram l’a rendu plus acceptable.”

Le chirurgien esthétique a expliqué qu’il existe de nombreuses «préférences régionales différentes» à ce que ses clients souhaitent ressembler. Il n’y a pas de «modèle» pour tous les visages.

“Mais il y a des constantes”, a déclaré Diamond. «Symétrie, proportion, harmonie. Nous essayons toujours de créer un équilibre dans le visage. »Il a nommé quelques célébrités populaires qui ont cette structure faciale.

“Lorsque vous regardez Kim, Megan Fox, Lucy Liu, Halle Berry, vous trouverez des éléments en commun: les pommettes hautes et profilées, le menton fortement projeté, la plate-forme plate sous le menton qui fait un angle de quatre-vingt-dix degrés.”

«Patient zéro» pour «Instagram Face»: Kim Kardashian West

Kim Kardashian West et Kanye West assistent au gala du Met 2019 | Dimitrios Kambouris / . pour The Met Museum / Vogue

Maintenant que la chirurgie esthétique est plus répandue, Diamond reçoit de plus en plus de clients potentiels qui demandent à ressembler à leur célébrité préférée. Mais le visage le plus commun qu’il voit?

“Je dirais que trente pour cent des gens viennent apporter une photo de Kim, ou de quelqu’un comme Kim”, a déclaré Diamond à Tolentino. “Il y a une poignée de personnes, mais elle est tout en haut de la liste, et c’est compréhensible.”

C’est pourquoi Smith, la maquilleuse célèbre, a décrit Kardashian West comme «« patient zéro »pour Instagram Face.» Mais parfois, a partagé Diamond, le visage de Kardashian West n’est pas la bonne voie pour le client. Il a dit que c’était “l’un des plus grands défis”. Diamond a expliqué qu’il devait parfois “[educate] la personne pour savoir s’il est raisonnable d’essayer de suivre cette voie vers le visage de Kim ou vers qui que ce soit. “

Kim Kardashian | Dimitrios Kambouris / . pour Harper’s BAZAAR

La star de Kardashian West affirme toujours “qu’elle n’a pas subi de chirurgie plastique majeure”. Selon la star de Keeping Up With the Kardashians, tout est “Botox, produits de remplissage et maquillage”. autour du monde.