Un chrétien donne son point de vue sur le drame de Madison Prewett et Peter Weber

Après avoir vu The

Bachelor saison 24, épisode 9, vous avez probablement beaucoup de questions

sur la décision de Madison Prewett de faire part à Peter Weber de son désir de sauver

le sexe pour le mariage après presque deux mois de rencontres. Pourquoi at-elle attendu si longtemps?

Qu’est-ce qui a influencé sa décision de participer au baccalauréat en premier lieu?

Nous ne connaissons pas les réponses à ces questions. Cependant, nous avons eu un aperçu de ce que Prewett aurait pu vivre après avoir discuté avec Alexia Anast, un modèle qui s’identifie comme chrétien. Voici ce qu’elle avait à dire.

Showbiz Cheat Sheet: À votre avis, quelle est l’importance du sexe dans une relation?

Alexia Anast: Avant tout, je voudrais dire

que je n’ai pas été élevé chrétien et ne suis pas venu à cette foi jusqu’à l’âge de 21 ans

ans. Je crois que c’est mieux pour vous et la relation à retenir

du sexe jusqu’au mariage. C’est simplement pour vous protéger mentalement et

physiquement (comme éviter les IST).

Cependant, je pense qu’il est important d’avoir une relation sexuelle

attirance pour la personne avec qui vous sortez, parce que je crois à sortir avec l’intention

de mariage, et il serait inutile d’épouser une personne dont vous n’avez pas la

désir d’avoir des relations sexuelles avec. Dans un mariage, je pense que le sexe et la compréhension de chacun

les désirs / besoins des autres sont très importants.

CS: Pensez-vous que Madison Prewett aurait dû parler plus tôt à Peter Weber de leur désir de sauver le sexe pour le mariage?

AA: Elle aurait pu lui dire plus tôt, mais je ne le ferais pas

la traîner pour attendre. Personnellement, je l’ai mis là-bas dès que quelqu’un montre

intérêt pour moi pour éviter de perdre du temps et de blesser quelqu’un. Cependant, je peux

voir pourquoi elle a pu attendre… Dans le cas de cette émission, il y avait une chance que Peter

aurait choisi de ne pas devenir intime avec les autres filles après être tombé

l’amour avec Madison. Je pense que Madison lui a dit au moment idéal.

CS: Quand est-ce le bon moment pour en parler à un nouveau partenaire

vous prévoyez d’attendre le mariage avant de vous engager dans une activité sexuelle?

AA: Je pense que c’est un choix personnel. Pour moi, je

aimer sortir tout de suite à l’air libre parce que je cherche quelqu’un

qui vise la même chose.

CS: Est-il réaliste de trouver un compromis si l’un des partenaires croit à la pratique de l’abstinence mais pas l’autre?

AA: Je pense que ça peut être. En tant que personne qui a grandi à Las Vegas et qui ne savait pas vraiment comment les relations devraient fonctionner, en particulier les fréquentations, je ne pense pas que vous devriez toujours renvoyer quelqu’un qui n’est pas célibataire. Ils n’ont peut-être jamais réellement pris le temps de l’examiner et de ses avantages.

La plupart d’entre nous sont élevés dans cette société où les relations sexuelles avant le mariage sont devenues une activité occasionnelle et presque une attente d’être dans une relation. La personne non célibataire devrait faire ce choix pour elle-même plutôt que de subir des pressions pour prendre cette décision.

CS: Quelque chose à ajouter?

AA: Les relations peuvent être délicates que le sexe soit

impliqués ou non. Il est important que vous sachiez quelles valeurs sont les plus importantes pour

vous et exprimez ces préoccupations lorsque vous sentez que le moment est venu. Je crois

la plupart des gens savent quand ils devraient apporter quelque chose comme ça, mais l’évitons en raison

de peur de perdre cette personne. Pourquoi retarder l’inévitable? Une des deux choses peut

arriver à exprimer vos préoccupations: 1) votre partenaire peut être d’accord avec vous ou être

disposé à travailler avec vous, ou 2) vous pouvez éviter encore plus de mal et de perte de temps en

l’enlever de votre poitrine le plus tôt possible.

