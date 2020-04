Un clip de films maudits déchaîne la malédiction de ‘The Omen’ – / Film

Films maudits, La nouvelle série de Shudder sur les légendes urbaines entourant les films d’horreur classiques, est un incontournable. Ils ont déjà débuté un épisode sur The Exorcist, et cette semaine ils présenteront un nouvel épisode consacré au classique de Richard Donner en 1976, Le présage. Nous débuterons un clip exclusif de Cursed Films qui met en vedette Donner et d’autres qui parlent de certains des événements effrayants qui ont entouré la production de The Omen.

Clip de films maudits

Croyez-vous aux malédictions? Non, mais j’aime vraiment en entendre parler. Surtout quand ce sont des malédictions associées à des films d’horreur classiques. La nouvelle série de Shudder, Cursed Films, couvre ce même sujet, et c’est un merveilleux spectacle. Plutôt que de simplement sensationnaliser le matériau, la série – dirigée par Jay Cheel – prend en fait le temps de creuser pour la vérité et d’aller au fond des choses.

L’un des nouveaux épisodes de Cursed Films de cette semaine se concentre sur The Omen, et dans le clip ci-dessus, vous pouvez tout savoir sur la quantité certes alarmante d’incidents liés à l’avion entourant la photo. On apprend que l’avion de la star Gregory Peck a été frappé par la foudre alors qu’il se rendait en Angleterre pour tourner le film. Puis, quelques jours plus tard, le scénariste David Seltzer se rendait également en Angleterre et son avion a également été frappé par la foudre. Enfin, nous apprenons qu’un autre avion sur lequel Peck était censé se trouver s’est effectivement écrasé. Et non seulement s’est écrasé, mais s’est écrasé dans une voiture transportant la femme et l’enfant du pilote de l’avion. Est-ce une très mauvaise chance… ou l’œuvre d’une sinistre malédiction surnaturelle? Cue la musique effrayante de Jerry Goldsmith.

Cursed Films est une «série documentaire en cinq parties qui explore les mythes et légendes derrière certaines des productions de films d’horreur notoirement« maudits »d’Hollywood. Des accidents d’avion et des attentats à la bombe lors de la création de The Omen, à l’utilisation supposée de vrais squelettes humains sur le tournage de Poltergeist, ces histoires sont légendaires parmi les cinéphiles et les cinéastes. Mais où se trouve la vérité? Cursed Films révèle les événements qui ont hanté ces productions à travers des entretiens avec des experts, des témoins et des acteurs, des réalisateurs et des producteurs qui ont vécu les événements réels. Ces films étaient-ils vraiment maudits, comme beaucoup le croient, ou simplement les victimes de la malchance et de circonstances bizarres? »

L’épisode consacré à The Omen (et un autre épisode consacré à Poltergeist) est présenté en avant-première sur Shudder 9 avril.

