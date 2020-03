Un clip de Quiet Place Part II se déroule avec attention lorsque les billets sont en vente / film

Un endroit calme Partie II est l’un des films les plus attendus de 2020, et il n’est qu’à quelques semaines de son arrivée dans les salles. Cela signifie qu’il est temps pour vous de rassembler vos amis le plus silencieusement possible et de récupérer les billets qui viennent d’être mis en vente aujourd’hui. Mais si vous n’êtes pas encore convaincu que vous devez voir cette suite dans les cinémas avec le meilleur système audio possible, Paramount Pictures a lancé le clip A Quiet Place Part II taquinant le danger que Emily Blunt et ses enfants sont toujours confrontés.

Un clip de Quiet Place Part II

Ce n’est pas beaucoup plus qu’une version étendue de la scène qui a joué dans la première bande-annonce de la suite. Cependant, le clip ajoute un peu plus de tension, en particulier avec le montage sonore exceptionnel lors des moments les plus tendus et calmes. Le simple bruit d’un fil de clôture cassé griffant un sac à dos en toile est suffisant pour vous mettre sur le bord de votre siège, et il fait le bruit des bouteilles qui retentissent de l’alarme de fortune plus émouvant que d’habitude.

Le clip présente également un aperçu des nouveaux personnages que nous rencontrerons dans le film, les premiers personnages que nous avons réellement vus de près en dehors de la famille principale. Il y avait des indices d’autres personnes survivant plus loin dans le pays loin de la ferme du premier film, et la portée de la famille appartient sans aucun doute à Cilian Murphy, qui incarne une autre survivante qui emmène Emily Blunt et ses enfants dans une nouvelle résidence. Mais comment ce film améliorera-t-il ce qui s’est passé dans le premier film? Cela reste à voir.

Le suivi au box-office indique qu’A Quiet Place Part II sera un grand succès quand il arrivera plus tard ce mois-ci. Les premiers chiffres s’élèvent à un week-end d’ouverture d’environ 60 millions de dollars, et cela pourrait être encore plus avec trois semaines pour que la campagne de marketing démarre à plein régime. Cela signifie que vous devriez probablement acheter des billets qui sont maintenant en vente chez les détaillants de billets en ligne et dans vos cinémas locaux.

John Krasinski revient à diriger A Quiet Place Part II et apparaît dans une séquence de flashback. Millicent Simmonds et Noah Jupe reviennent également en tant qu’enfants de la famille Abbott.

La famille Abbott doit maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle lutte pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

A Quiet Place Part II ouvre dans les salles le 20 mars 2020.

