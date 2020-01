Un co-auteur de Rogue One veut faire un film Star Fox

Un autre film basé sur l’une des franchises les plus appréciées des jeux vidéo pourrait se diriger vers un cinéma près de chez vous.

Gary Whitta, co-scénariste du célèbre Rogue One: A Star Wars Story de 2016, a exprimé son désir de réaliser un film d’animation basé sur le Star Fox la franchise. Maintenant, une telle admission à l’improviste peut sembler étrange, mais les commentaires de Whitta viennent en réponse à une œuvre d’art spécifique faisant actuellement le tour des médias sociaux. Raf Grassetti, directeur artistique de God of War, universellement adoré de Sony Santa Monica, a récemment partagé les résultats d’un projet personnel sur lequel il travaille depuis un certain temps.

L’œuvre impressionnante, que vous pouvez voir ci-dessous, imagine à quoi Fox et ses amis pourraient ressembler dans un film d’animation.

Magnifique, n’est-ce pas? Slippy Toad, Peppy Hare et Falco Lombardi sont tous présents et représentés aux côtés de leur chef intrépide, Wolf O’Donnel. Ce dernier, un antagoniste récurrent de la série de Nintendo, est deuxième derrière l’ennemi juré de Fox dans le département des méchants récurrents. Compte tenu de la forme abstraite, disons, plus, cependant, il ne faut pas un génie pour voir pourquoi Grassetti a choisi de faire apparaître Wolf dans leur création à la place.

Quoi qu’il en soit, Whitta a été tellement impressionné par la qualité du travail de Grassetti qu’il a rapidement publié le Tweet suivant.

Naturellement, les fans de Star Fox se déchaînent sur le développement, bien qu’il reste à voir si Whitta pourrait réellement obtenir les droits sur un tel projet de Nintendo. Si le Big N envisageait de donner le feu vert à un film d’animation, cependant, nous ne pouvons qu’espérer qu’il donne à Whitta les premiers conseils sur la rédaction du script.

Introduit pour la première fois en 1993 pour la SNES, Star Fox a reçu de nombreuses suites et retombées au fil des ans, avec la dernière entrée principale, Star Fox Zero, sortie en 2016 pour la Wii U. Voici pour espérer un suivi dédié sur Nintendo Switch le plus tôt possible.