Un combat de souris dans le métro de Londres, la meilleure photo de l’année

L’image a été décernée par le public comme la meilleure photographie de l’année aux Wildlife Photographer Awards.

“Combattre à la gare”, tel était le nom que le jeune Sam Rowley a donné à cette photo qui a déjà remporté plus de 28 000 votes dans la catégorie “Le meilleur du reste: du Lumix People’s Choice”.

Rowley a passé quelques nuits allongé face contre terre sur les quais de la gare centrale jusqu’à ce qu’il reçoive le coup de feu. Deux petits rongeurs, communs dans le métro de Londres, ont commencé à se battre pour quelques miettes de pain.

“J’ai passé cinq jours allongé sur la plate-forme, donc cela risque de se produire un jour”, a expliqué le photographe de la BBC.

«Ces souris du métro, par exemple, naissent et passent toute leur vie sans voir la lumière du soleil ni sentir un brin d’herbe. À un certain niveau, c’est une situation désespérée, courir entre des passagers louches pendant quelques mois, peut-être pendant un an ou deux, puis mourir. Et comme il y a tellement de souris et si peu de ressources, elles doivent se battre pour quelque chose de non pertinent comme une miette », a-t-il ajouté.

Les petites souris sur la photo étaient à la recherche de nourriture, quand elles ont trouvé le même morceau de pain, ce qui a conduit à une brève rencontre avant de poursuivre leur recherche.

Le directeur du musée, Michael Dixon, a déclaré que l’image de Sam Rowley offre un regard “fascinant” sur le fonctionnement de “la faune dans un environnement dominé par l’homme”.

Les autres photographies finalistes.

D’autres images ont également atteint la fin de ce concours avec la même catégorie, parmi lesquelles celles-ci sont les suivantes:

Un orang-outan exploité par des spectacles du photographe Aaron Gekoski ‘, ou celui d’un jaguar qui vient de capturer un anaconda de Michel Zoghzhogi’s.

Un portrait du lien entre un soignant de rhinocéros kenyan et des animaux, par Martin Buzora.

La composition de l’espagnol Francis De Andres sur la faune dans l’Arctique.

Qu’en penses-tu? Est-ce la meilleure image du concours? Partagez les nouvelles si vous êtes d’accord.

