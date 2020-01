Un comédien pour le déchirer sur Top Gear – HITC

Top Gear est de retour sur nos écrans en 2020 avec le comédien Romesh Ranganathan parmi les stars de la série.

BBC Two’s Top Gear a enduré quelques années difficiles depuis que le trio de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May est parti dans des circonstances controversées.

Depuis lors, un certain nombre d’hôtes sont venus et repartis avec la BBC à la recherche d’une formule gagnante pour ramener Top Gear où il était.

Les ajouts surprise de Paddy McGuinness et Andrew ‘Freddie’ Flintoff, qui ont rejoint l’hôte déjà présent Chris Harris, et, incroyable, une petite touche de cette vieille magie est de retour, même si quelques éléments du spectacle ont été légèrement modifiés.

Un domaine qui est resté tout au long des changements de l’émission, bien qu’il ne soit plus présent dans chaque épisode, est le segment invité, où des célébrités viennent pour définir un temps au tour sur la piste Top Gear.

Top Gear série 28

Top Gear est revenu pour sa 28e série le dimanche 26 janvier avec le trio de présentation prenant une collection de cabriolets bon marché lors d’un road trip estival à travers l’Essex.

L’épisode 2 devrait suivre le 2 février avec un autre épisode de crack en magasin alors que Chris Harris affronte la McLaren Speedtail et le terrible trio vise à construire sa propre voiture tout-terrain pour correspondre au Land Rover Defender.

Romesh Ranganathan comparaîtra

Romesh Ranganathan, comédien et ancien professeur de mathématiques, apparaît en tant qu’invité dans l’épisode de cette semaine de Top Gear.

Ce sera la première fois que le joueur de 41 ans apparaît sur Top Gear et nous sommes extrêmement excités de voir comment le comédien souvent grincheux se produit sur la piste.

Apprenez à connaître Romesh Ranganathan

Romesh Ranganathan, dont le vrai prénom est Jonathan, est un comédien britannique d’origine sri-lankaise.

Après avoir grandi à Crawley dans le Sussex, Romesh a commencé sa carrière en tant que professeur de mathématiques et, tout comme son collègue comédien Greg Davies, a plutôt tourné son attention vers la comédie.

Romesh n’est arrivé sur la scène que ces dernières années, 2013 étant citée comme son année de percée dans la comédie après avoir obtenu une nomination pour le meilleur nouveau venu aux Comedy Awards.

Depuis lors, Romesh est devenu un habitué de nos écrans.

Pendant cette période, on estime qu’il a gagné une valeur nette de l’ordre de 100 000 à 1 000 000 £, bien que les sources en ligne diffèrent. Bien sûr, cela aura été le cas lors de plusieurs apparitions à la télévision et de ses tournées de stand-up en 2016 et de sa tournée en cours 2019-2020.

Ne manquez pas Romesh Ranganathan sur Top Gear à 20h le dimanche 2 février.

Dans d’autres nouvelles, Grantchester saison 5 épisode 4 cast: Rencontrez les stars invitées Stella Gonet, Simon Kunz et Jyuddah Jaymes