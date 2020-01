Un couple a adopté 88 enfants handicapés abandonnés par leurs parents biologiques

Depuis 43 ans, ce couple donne amour et foyer à des enfants handicapés abandonnés.

Mike et Camille Gerardi sont un couple amoureux qui a adopté 88 enfants. Il est pédiatre et elle est infirmière et ils se sont rencontrés en 1973, au Miami Children’s Hospital, en Floride, aux États-Unis. UU.

Au cours de toutes ces années, le couple a vu de nombreux parents laisser à l’hôpital des enfants nés avec une maladie ou un handicap. Préoccupés par le sort de ces enfants, Mike et Camille ont décidé de les adopter. “Quand Mike m’a demandé de me marier, je lui ai dit que je voulais créer un foyer pour enfants et il a dit:” Je veux suivre votre rêve “”, a déclaré Camille à CNN.

La première adoption a eu lieu en 1986. À partir de là, Mike et Camille ont accueilli 17 enfants diagnostiqués avec le syndrome de Down, le syndrome de Zellwegger, avec des déformations du crâne, de l’autisme, des troubles du développement, des blessures et d’autres handicaps.

Malheureusement, beaucoup d’entre eux avaient des maladies en phase terminale. «Les enfants qui sont arrivés étaient malades ou avaient des problèmes de naissance et sont malheureusement décédés. Mais beaucoup d’entre eux ont survécu. »

À travers le su Fondation Dream possible, le couple aide d’autres enfants handicapés et leurs familles. Jusqu’en 2016, Mike et Camille avaient déjà adopté ou sont devenus les tuteurs de 88 enfants, dont 31 ont survécu. Mike est décédé l’an dernier, à 73 ans, après avoir reçu un diagnostic de cancer agressif. Mais Camille reste ferme et fort dans sa mission. À la maison en Géorgie, 20 enfants vivent toujours. Les autres sont déjà adultes, travaillent et ont constitué leur famille.

Grâce à ce couple au cœur immense, des dizaines d’enfants ont pu trouver un foyer avec soin et beaucoup d’amour.

