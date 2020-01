Un couple d’amis de Natti Natasha sort dans cette petite robe de chambre. Elle a l’air rouge!

Une photographie de Natti Natasha a été divulguée, exposant son buste d’une manière très audacieuse.

26 janvier 2020

En robe! C’est ainsi que les fans de la chanteuse de genre urbain ont été reçus dans l’un de ses nombreux posts sur son compte Instagram officiel.

L’ambassadrice de la beauté dominicaine a captivé ses fans en rendant public un post chaud où elle apparaît avec une robe rouge et un décolleté ouvert montrant sa paire d’amis d’une manière très sensuelle et audacieuse.

Natti Natasha Il a ajouté à sa photo avec un jeu total le commentaire suivant “Oubliez le Prince Bleu, … Optez pour le loup, petit chaperon rouge. Que dites-vous femmes?”

Comme prévu, les «likes» n’ont pas attendu pour atteindre près d’un demi-million de réactions, et recevoir des commentaires sur votre question au fur et à mesure. “Oh oui!”, “Belle et divine brune”, “J’aime cette femme pour Dieu”, et bien d’autres.

À son âge, il est déjà devenu un exemple à suivre pour les jeunes femmes du monde, nous devons également tenir compte du fait que sa position dans l’art l’a atteint grâce au grand travail et aux efforts qu’il a consacrés pendant de nombreuses années! en plus c’est qu’on t’aime Natti!

.