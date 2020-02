Un couple plante 2 millions d’arbres pendant 20 ans pour “faire revivre” une forêt.

Le photographe Sebastiao Saslgado et son épouse Deluiz Wanick ont ​​transformé un paysage aride en un paysage plein de vie.

Sebastiao est un photographe renommé au Brésil. Il a remporté plusieurs prix pour son travail et l’un des plus importants est celui basé sur le génocide rwandais, qui l’a trop impacté et il a décidé de retourner dans son pays d’origine.

À son retour, il a constaté que la région où il avait vécu était dévastée, et sa femme et lui ont décidé de se mettre au travail.

«La terre était aussi malade que moi; Tout a été détruit. Seulement 0,5% des terres étaient couvertes d’arbres. Ensuite, ma femme a eu une idée fabuleuse de replanter cette forêt. Et quand nous avons commencé à le faire, tous les insectes, les oiseaux et les poissons sont revenus et, grâce à cette augmentation des arbres, j’ai également renaître, c’était le moment le plus important », a déclaré Sebastiao.

Le couple a fondé le “Terra Institute”, une organisation qui a planté plus de 4 millions d’arbres, redonnant vie à la forêt de leur communauté.

Après 20 ans de travail, la zone est redevenue verte et même les animaux qui ont fui il y a des années sont retournés dans ce qui était autrefois leur maison.

Il y a plus de 400 espèces d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et de plantes qui sont revenues grâce à cet écosystème reconstruit à partir de zéro.

«Nous devons entendre les paroles des gens sur terre. La nature est la terre et les autres êtres et si nous n’avons pas de retour spirituel sur notre planète, je crains que nous ne soyons compromis. » Ce sont ses mots quand on lui a demandé le but de son exploit.

Des gens comme Sebastiao et Deluiz sont nécessaires à cette époque où le monde souffre davantage de la destruction de l’homme. Partagez l’histoire de ce couple pour inciter les autres à copier ce qu’ils ont fait.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: