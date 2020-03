Un crime non conventionnel – / Film

Quand j’ai eu l’occasion de m’asseoir pour un entretien avec Corneliu Porumboiu, écrivain et réalisateur du charmant film The Whistlers, c’était la première fois de ma carrière d’écrivain que je sentais que je ne devais pas venir trop lourdement préparé avec des questions. Je ne voulais pas de réponses du cinéaste à l’avant-garde de la Nouvelle Vague roumaine au sujet de son nouveau travail. Puisque The Whistlers est tout au sujet des dualités, des paradoxes et des contradictions, ce que je voulais vraiment, c’était simplement engager un dialogue autour de tout ce que le film soulève. Heureusement, Porumboiu a satisfait ma demande étrange plutôt que de se moquer d’elle.

Quelques brèves informations sur ce cabriolet délirant avant de sauter dans notre conversation: The Whistlers suit les exploits de Vlad IvanovL’inspecteur de police roumain tordu de Cristi, alors qu’il part pour réclamer une prime d’argent sur la drogue dans les îles lointaines des Canaries. Pour mettre la main sur ce prix convoité, il devra apprendre un langage codé de sifflets à la fois simple et secret. Sur son chemin sinueux, Porumboiu a son protagoniste confronté à un certain nombre d’agents doubles trompeurs, de situations absurdes et d’archétypes sérieux des genres cinématographiques. C’est un délice non catégorisable, et ce fut un honneur de plonger plus profondément dans le texte riche avec le cinéaste lui-même.

La dualité est-elle intégrée à The Whistlers depuis le début, étant donné que cela fait partie d’un genre où les gens ne sont souvent pas ce qu’ils apparaissent, leurs alliances changent et de sombres sous-vent émergent?

Ouais, quand je choisis cette configuration de trafic de drogue et de police contre les gangsters, essayant de s’entretuer si c’est possible, bien sûr j’ai joué avec ça. J’ai besoin de ce type de monde [that’s] très sur le bord. Cette [applies] aussi pour le sifflement, comment coder et utiliser le sifflement dans une situation très limite.

D’une part, le langage sifflant que Cristi doit apprendre connecte les gens de manière aussi simple et directe, mais c’est aussi une forme de communication beaucoup plus simple et plus primitive. En tant que personne qui pense beaucoup à la langue, pensez-vous qu’il s’agit de régression, de progrès ou d’une manière ou d’une autre?

Je l’ai vu d’une manière qui, OK, mon personnage sera sincère pour ça. D’un autre côté, j’ai dit ce type de simplicité – à la fin de la journée, le film parle du processus d’apprentissage de cette langue. Mais, en même temps, la langue est devenue nécessaire pour ne pas l’utiliser comme il le voulait. C’est devenu plus que ça pour lui. Mais ce processus d’apprentissage de la langue, pour simplifier les choses… Je pense que dans mon esprit, il faut [make sense] pour le personnage. Donc, à travers ce processus d’apprentissage, nous revenons comme un puzzle à travers certaines situations d’avant [via flashbacks]. Je voulais avoir ce mouvement à travers et pour que le personnage apprenne cette langue de manière plus simple et le clarifie à certains moments.

C’est comme si la simplicité de la langue sifflante déverrouille quelque chose en lui-même.

Oui, et il doit avoir droit [black and white] choix parce qu’il est double. C’est quelqu’un que vous sentez qu’il n’a pas choisi dans sa vie. Il n’a ni famille ni identité. C’est quelque chose qui manque. Les personnages les plus forts du film sont les femmes, comme les archétypes. La mère, Gilda[unefemmefatalejouéepar[afemmefataleplayedbyCatrinel Marlon]et le procureur[[Rodica LazarC’est Ste Magda, qui est dans le moule de Marlene Dietrich], il est entre tout ça.

Le langage sifflant semble également manquer de nuance d’expression, bien qu’il facilite un dialogue plus clair et moins ambigu entre les gens, car vous ne pouvez pas vous tromper de sens.

Oui, et à la fin de la journée, c’est un gain qu’il a [from learning and conversing in it]. Il communiquera comme ça.

Doit-on considérer cela comme une sorte de déclaration sur la direction que nous prenons avec la langue ou la communication?

Non. Ce que je pense… il y a quelque chose de poétique dans le langage du sifflement. Plus proche de la nature et de nos racines. Parfois, je pense que c’est peut-être bien de voir ça aussi. Ou pour récupérer quelque chose.

Parlons de la technologie. Vous faites beaucoup d’ironie que les progrès technologiques pour surveiller le comportement repoussent les personnages dans cette forme mystérieuse de communication afin qu’ils puissent passer inaperçus. Qu’est-ce qui vous a amené à cette observation? Pourquoi en avez-vous fait un élément clé de The Whistlers?

Je pensais que certains des personnages essaieraient d’être comme des personnages de films. Gilda, ce n’est pas son nom, elle essaie d’être la femme fatale et joue un rôle pour les caméras. Il en va de même pour le gars du motel, il joue un rôle à être intact pour les autres. Je voulais avoir un certain type de tension entre un certain type de caméra de surveillance et aussi le fait qu’au départ, la caméra n’était pas conçue pour faire des films. Je voulais jouer avec ça.

Pensez-vous que le fait que nous reconnaissons, comme Gilda, le fait qu’il y ait toujours une caméra autour de nous en train de nous transformer en acteurs de notre propre vie?

Je pense que de nos jours, de plus en plus, l’espace public est plein de caméras. La façon dont nous les avons (prend son téléphone) et utilisons les médias sociaux, nous agissons. Nous vivons dans une société dans laquelle nous sommes le plus préoccupés par l’utilisation de cet œil de la caméra, c’est de plus en plus important. Bien sûr, il y a quelques raisons après tout attentat terroriste d’avoir tout cela, mais d’un autre côté, nous ne savons pas où nous allons pour l’espace privé à la fin de la journée. Il rétrécit de plus en plus. Ce n’est pas mon goût, mais c’est peut-être le reflet de cette société grandissante aux yeux de la caméra. À d’autres jours, c’était l’œil du dieu. (rires)

Passons à votre utilisation de l’humour dans The Whistlers. Vous avez une véritable absurdité sèche qui découle de l’ancrage des actions du personnage dans la réalité, mais vous avez également dit que «l’humour permet au cinéma de prendre du recul par rapport à la réalité». Comment abordez-vous la comédie dans The Whistlers pour qu’elle ait un sens à la fois pour le public et les personnages?

Mes personnages sont très sérieux. Tellement sérieux. Parfois, la comédie est entre leurs désirs et la réalité des choses, comme dans Infinite Football [Porumboiu’s 2018 documentary about a former Romanian soccer star’s attempts to change the rules of the sport to reduce injury] ou 12h08 à l’est de Bucarest [Porumboiu’s breakout debut feature from 2006 where characters revisit their role – or lack thereof – in the fall of the country’s dictator]. Ce que nous imaginons que nous faisons et ce que nous sommes, ce choc pour le public est très drôle. En même temps, ici, l’humour ressemble plus à des situations absurdes parce que je pense que chaque personnage à sa manière pense qu’il contrôle son propre destin comme un petit dieu. En fait, tous sont pris au piège d’un destin qui les pousse [away from what is] droite. Un certain type d’humour vient de ce type de situation absurde à laquelle les personnages ne s’attendent pas. De plus, en utilisant la musique, j’ai de très bons moments. Mais pour moi, l’humour est naturel. J’aime avoir cette distance et que le public ait une certaine distance avec les personnages.

En ce qui concerne le genre, vous embrassez le thriller ou l’espion caper avec des tropes comme la femme fatale et l’aventure du globe-trotter, mais vous le sous-estimez également avec un peu de culot dans vos références à des films comme Psycho. Comment trouver un équilibre entre offrir les plaisirs que nous attendons des films de genre et les renverser aussi?

Ah, c’était un problème. Je ne sais pas si je l’ai fait! C’est à vous de le dire.

Nous vivons dans un monde façonné par le cinéma. Certains de mes personnages sont façonnés par le cinéma. Et parfois par des films de merde. En parlant de Hitchcock, j’ai dit que si je [as a character] entrer dans une chambre de motel et j’entends la douche, je vais directement au [bathroom] à cause du film [Psycho]. Quand j’écrivais le script, je me suis dit: «Tu ne peux pas faire ça.» Mais j’ai dit, c’est thématique. Il y a aussi une réaction du procureur quand elle a vu qu’il partait, elle regarde les cowboys – pour elle, c’était [the famous opening shot of] Les chercheurs. Nous sommes en quelque sorte façonnés par le cinéma, et je voulais jouer avec ça dans le film. J’ai trouvé ça important.

Pas de spoilers, mais parlons de cette scène finale, en particulier du décor. Il se déroule dans une architecture très futuriste à Singapour… mais vous avez également souligné que vous vouliez que ce soit un jardin. Pourquoi ce contraste du naturel avec le moderne?

Depuis le début, je voulais avoir quelque chose en Asie. J’avais le sentiment que je trouverais quelque chose là-bas. J’ai cherché à Shanghai et à Hong Kong une architecture post-moderne. Mais, à un moment donné, j’ai trouvé celui-ci qui était brillant. Je voulais que ce personnage, venu du passé, arrive dans cet étrange paradis. J’ai trouvé ce jardin qui était parfait avec les arbres et l’éclairage. Je voulais utiliser «In-a-Gadda-da-Vida», c’était dans le script, mais j’ai choisi ce qu’ils avaient dans le programme parce que je voulais adapter la conception de l’éclairage et la musique. Je pensais que c’était bon parce qu’il avait une certaine sorte d’humour.

Vous avez mentionné que la genèse de The Whistlers vient quelque peu de l’endroit où se trouverait 10 ans plus tard un personnage de votre film Police 2009, Adjective. Est-ce que cela fait du film une sorte de «suite spirituelle»?

En ce qui concerne le personnage, non, parce que je pense que le personnage de Police, Adjectif [a legalistic police captain played by The Whistlers star Vlad Ivanov] a un certain type d’idéologie. Il est venu d’un autre monde, mais il ne peut pas durer. J’avais ce personnage en tête parce que c’était assez drôle. Je n’ai pas fermé ce film [in my mind]. En commençant ici, j’ai dit à Vlad, l’acteur, ce type d’idéologie ne peut pas durer. Disons que nous le retrouvons dans 10 ans, complètement différent et dans un monde complètement différent. J’ai commencé avec ça.

Un film comme Police, Adjective supprime une grande partie du divertissement traditionnel d’un film de genre comme la police procédurale. Vous vous êtes davantage penché sur votre dernier long métrage narratif, The Treasure, vers les Western ou les câpres de chasse au trésor. Mais The Whistlers met vraiment tout en œuvre pour incarner le thriller d’espionnage. Cherchiez-vous consciemment à faire quelque chose qui était une étreinte plus complète de choses que vous aviez précédemment évitées?

Il venait avec le sujet. Parce que le sifflement est un langage codé, et tout le temps j’ai fait un certain type de parallèle au cinéma, qui codait, à un moment donné, une réalité. Ces choses de genre, je pense aussi à Police, Adjectif en termes de genre. Il s’agit du timing. Et The Treasure était une façon obliquement amusante de regarder le western. Ici aussi, j’ai senti qu’il était important d’aller dans cette veine. Mais c’était nécessaire parce que faire un film sur des gens qui se croisent et ne disent pas la vérité, et sur un monde qui, je pense, a beaucoup changé après la [financial] crise.

Il était obligatoire pour moi de revenir sur ces films, même si j’ai choisi d’autres choses à faire. Bien sûr, au début, j’étais curieux de voir de vieux films et de revoir des choses que je n’avais pas vues depuis 10-15 ans. Comme des devoirs que je devais faire en tant que réalisateur. Quand j’ai su le principe que les gens se croiseraient et auraient leurs propres intérêts, j’ai dû regarder en arrière.

Vous avez parlé, dans ce film et dans d’autres, de la façon dont les voyages de vos personnages leur font souvent réaliser qu’ils ne contrôlent pas leur destin. Une fois que nous arrivons à cette vérité, comment devons-nous réagir en tant que public? Terreur, résignation, désespoir, soulagement?

Je pense que, bien sûr, ils sont aussi le produit de leurs décisions passées. Pour le public, j’aime [them] rire parfois, peut-être être triste. Je ne sais pas, comme les films plus anciens, avoir un certain type d’émotion et d’empathie avec ces personnages quelque part au milieu? [Cristi’s] un gars qui n’est pas très drôle, pas ce genre de héros. Je voulais une sorte de tristesse. J’adore la structure des films dont vous ne comprenez pas le début. J’ai senti que c’était pertinent pour le film et pour le destin de mes personnages où il y avait quelque chose au-dessus d’eux.

Je pense qu’il y a toujours quelque chose à regarder un film où un héros est toujours le produit de ses propres décisions et contrôle ce qui leur arrive. En réalité, la vie est plus compliquée que ça. Nous sommes façonnés par des choses plus grandes que nous et hors de notre contrôle.

Oui, mais ici, à la fin de la journée, ils se sentent les plus puissants lorsqu’ils se sentent un archétype. La mère, la femme fatale. C’est entre ça.

*****

The Whistlers ouvre dans certains cinémas le 28 février 2020.

Articles sympas du Web: