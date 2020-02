Un dernier tournant inattendu et l’identité du tueur de Cristina marquent le dénouement de la série

La première fiction exclusive d’Atresplayer Premium a atteint sa finale finale. La plateforme de paiement a présenté ce dernier épisode le dimanche 16 février ‘El nudo’, le thriller produit par DiagonalTV et avec Oriol Tarrasón, Natalia Verbeke, Cristina Plazas et Miquel Fernández. Après treize épisodes (disponibles sur la plateforme), le grand secret a enfin été dévoilé: l’identité du tueur de Cristina Arias. Beaucoup étaient des suspects mais une seule personne était responsable de leur issue tragique. Nous savons de qui il s’agit dans un épisode dramatique dans lequel toutes les extrémités perdues ont été fermées et dans lesquelles nous avons pu vivre un virage final inattendu et formidable qui a tout changé à la dernière minute

L’une des grandes questions était de savoir ce qui s’était réellement passé la nuit de l’accident de Cristina et Daniel. Qui a mis fin à la vie de la fille? Sa mort était-elle liée à l’intoxication des jeunes au collège? Aussi, dans cet épisode, les morceaux s’assemblent enfin et ils l’ont fait par la main de Rebecca. Et c’est que le protagoniste de cette histoire a réalisé que sa sœur était vraiment morte; La personne à qui il parlait habituellement et l’accompagnait était vraiment une vision. Sa fille Mia lui a ouvert les yeux et nous a donné l’indice définitif: Elle souffre de la même maladie mentale que les filles de sa famille. Bien qu’elle ait cru qu’elle avait été épargnée, rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Cristina était malade, elle l’était depuis longtemps, mais elle n’était pas au courant jusqu’à ce moment.

Cristina (Natalia Verbeke) et Rebeca (Cristina Plazas) se battent

La maladie de Cristina

Cette maladie l’avait-elle conduit à tuer Cristina? C’est son autre fils Fede qui nous a donné un autre indice définitif qui a sans aucun doute révélé la vérité. Bien qu’il ait expliqué à la police que sa mère était à la maison au moment de l’accident (comme elle l’a confirmé), ce n’était pas vraiment vrai, Il avait menti à l’agent Godoy pour sauver sa mère car il était convaincu qu’il ne pouvait pas être un meurtrier. “Je vous ai entendu dire que vous dormiez et j’ai dit la même chose pour vous couvrir”, a avoué son fils, ce qui a surpris Rebeca, qui a prétendu “être endormie”. Elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé? Si son alibi était faux, était-ce vraiment le tueur de Cristina et avait-elle trompé tout le monde cette fois? Nous découvrons rapidement la vérité, dans ce cas de la main de Javier, qui après avoir été arrêté par la police a choisi de dire une fois pour toutes ce qui s’était réellement passé. Il a dénoué le nœud de cette histoire.

La grande discussion

Grâce à lui, nous avons découvert ce qui s’est réellement passé le jour du meurtre, un jour où Cristina et Rebeca ont eu une discussion animée à l’université; un différend causé par le personnage de Cristina Plazas, qui a exigé que l’incarné de Verbeke lui dise s’il était vraiment avec son mari Daniel; Quelques explications qu’il a refusé de donner. Le rifirrafe s’est retrouvé avec les deux tenant et Rebeca griffée par son amie. Oui, en ce moment, l’un des grands secrets de ‘The knot’ a été révélé: c’est ainsi que l’agression s’était produite ce qui a amené la police il y a quelques semaines à accuser la jeune fille de meurtre.

Javier (Armando del Río) et Rebeca (Cristina Plazas)

Mais les révélations venaient juste de commencer et c’est quelques minutes avant cette heure, Daniel avait proposé à Cristina de s’échapper ensemble, de disparaître pour toujours. Quelque chose que la fille a finalement accepté; c’est pourquoi ils sont tous deux partis prêts à commencer une nouvelle vie loin de cet endroit, ce que Rebekah n’était pas prête à accepter. De cette façon, et accompagné de Javier, n’a pas hésité à suivre le couple pour connaître leur nouvelle destination. Une poursuite qui s’est terminée par un accident spectaculaire; Oui, cet accident qui a tout déclenché. Rebeca et Javier ont causé ce choc ce qui s’est terminé avec Cristina et Daniel tombant de leur voiture.

Et le tueur de Cristina est …

A ce moment, nous avons vu un Rebeca totalement différente, froide, calculatrice et furieuse. Affectée par cette maladie qui a transformé les femmes de sa famille. Dans cet état, il n’a pas hésité à s’approcher de Cristina, toujours vivante, pour la vaincre à jamais. Quelque chose qu’il a fait, la noyant la femme a mis fin à la vie de son meilleur ami; elle était l’assassin de Cristina. Un meurtre que Javier a vu et n’a pas hésité à cacher. Parce que? Il était amoureux d’elle et bien qu’il savait qu’il ne pourrait jamais opter pour son amour, il n’a pas hésité à la protéger, à fermer la vérité et à l’aider à cacher toutes les preuves. Il était chargé de cacher le téléphone portable d’Arias, il l’a allumé à l’université pour blâmer sa famille tout en vérifiant que la jeune fille n’avait pas parlé de ce qu’il avait fait de son temps; il était le collaborateur nécessaire pour que la vérité soit cachée pendant si longtemps.

Rebeca (Cristina Plazas) dans ‘The knot’

Le grand tour final

Une vérité qui a fini par éclater et qui est qu’après cette confession, Rebecca a fini par être arrêtée mais a réussi à se débarrasser de la pression pour ses problèmes mentaux. Malgré cela, elle a été forcée d’être admise dans un centre psychiatrique. Mais ce à quoi personne ne s’attendait, c’est ce qui s’est passé à la dernière minute de la série, lorsque Daniel est allé à cet endroit pour lui rendre visite. À ce moment, Rebecca n’a pas hésité à lui avouer toute la vérité: quand elle a tué Cristina, elle était lucide, elle avait tué l’amant de son mari en toute connaissance de cause, mais il avait profité de son problème mental pour se débarrasser de l’entrée en prison. Oui, Rebekah avait menti à tout le monde.

Le grand changement à l’université

Mais le truc n’est pas resté ici et c’est que les autres images de ‘The knot’ ont également fermé dans ce dernier épisode. Ainsi, après le scandale du meurtre et le procès qui a suivi, La famille Becker était complètement déconnectée de l’université, qui a été confiée à un responsable dirigé par les professeurs Nerea Goitia et Elio. Ceux-ci ont eu le défi compliqué de retracer le déclin d’un centre dont la moitié de leurs étudiants étaient déjà partis. Parallèlement, nous avons également rencontré le nouveau destin de Sergio, qui a maintenant commencé une nouvelle vie, loin de feu Cristina et Rebeca; et il l’a fait près de Joanna, une employée de l’école.

