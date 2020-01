Un documentaire “déchiré” de National Geographic sera bientôt disponible

National Geographic a annoncé un nouveau long métrage documentaire, Déchiré (titre provisoire), en partenariat avec Lightbox, le studio cofondé par le producteur Simon Chinn, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy Award, et le producteur Jonathan Chinn, nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy Award. Chris Murphy est également producteur et le réalisateur est le photographe et explorateur du National Geographic Max Lowe. Le film tournera la lentille sur la famille de Lowe alors que le corps de son père, le légendaire grimpeur Alex Lowe, est découvert 17 ans après sa mort dans une avalanche sur le pic himalayen, le mont Shishapangma.

Le 5 octobre 1999, Alex a été tragiquement perdu aux côtés du caméraman et collègue grimpeur David Bridges dans une avalanche mortelle sur les pentes de la montagne tibétaine, Shishapangma. Miraculeusement survivant à l’avalanche, le meilleur ami et partenaire d’escalade d’Alex, le célèbre alpiniste Conrad Anker. Après la tragédie, la veuve d’Anker et d’Alex, Jennifer, est tombée amoureuse et s’est mariée, et Anker est intervenu pour aider à élever les trois fils d’Alex.

Déchiré offrira un regard profondément intime sur la famille Lowe-Anker alors que le fils aîné d’Alex, Max, capture leur voyage pénible émotionnellement et physiquement à Shishapangma, au Tibet, de 26289 pieds, où ils mettront enfin Alex au repos. Utilisant des images d’archives inédites de l’expédition malheureuse de 1999, des premières images d’Alex et Anker en tant que jeunes grimpeurs, des vidéos personnelles et des interviews incroyablement franches avec les Lowe-Ankers, le film suivra Max dans sa quête pour comprendre son père défunt emblématique alors qu’il explore ses relations entre ses frères, sa mère et son père adoptif Conrad à la suite de la mort de son père.

“Ce film va au-delà de ma passion de cinéaste et raconte le parcours intensément personnel de ma famille vers la compréhension de mon père en tant qu’homme, pas un mythe”, a déclaré Max Lowe. “Je suis reconnaissant de l’opportunité de travailler avec National Geographic pour raconter l’histoire de mon père à travers les perspectives d’une honnêteté sans faille des personnes les plus proches de lui.”

“Tout comme National Geographic, l’exploration et la narration font partie de l’ADN de Max”, a déclaré Carolyn Bernstein, EVP global scripted content & documentary films for National Geographic. «Nous sommes convaincus que l’histoire inspirante et complexe de sa famille émouvera le public du monde entier.»

«Partager son histoire d’amour et de perte au moyen d’un film demande de la vulnérabilité et du courage», a déclaré Murphy. “Max explorer le passé de son père et se réconcilier avec l’histoire de sa famille pourrait être le sommet le plus difficile de sa vie.”

“Ce film documente un voyage douloureux et émouvant pour la famille Lowe-Anker, et nous sommes honorés qu’ils nous aient confié la tâche de l’aider à l’écran”, ont ajouté les producteurs Simon Chinn et Jonathan Chinn, co-fondateurs de Lightbox. “Leur volonté de partager leur histoire avec le monde pour la première fois ne manquera pas de toucher le public.”

Déchiré est réalisé par le premier cinéaste Max Lowe avec Murphy comme producteur. Simon Chinn («Man on Wire», «Searching for Sugar Man»), deux fois lauréat des Oscars, produit pour Lightbox et Jonathan Chinn («Black Sheep», «LA 92»); l’éditeur est Michael Harte («Three Identical Strangers»).

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour la chaîne National Geographic ni le moment où elle serait disponible sur Disney +.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.