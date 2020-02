Un écrivain de Marvel Comics taquine des vengeurs possibles. Épreuve de force X-Men

Dans les pages brillantes des bandes dessinées Marvel, le Avengers combattent actuellement dans la guerre des royaumes et la guerre civile des vampires. Mais selon l’écrivain Jason Aaron, ils pourraient bientôt affronter un autre supergroupe Marvel bien connu. Oui, dans une récente interview, Aaron a laissé entendre que les X-Men et les Avengers pourraient s’affronter dans une confrontation épique.

Jonathan Hickman est un écrivain pour les X-Men depuis un certain temps maintenant et les mutants de Marvel ont très bien réussi avec lui à la tête de l’ère Dawn of X. Leur nation souveraine de Krakoa a pris le pouvoir, et avec les Avengers de plus en plus impliqués dans les affaires mondiales, Aaron pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les deux puissances Marvel ne se heurtent.

Dans une récente interview avec Newsarama, il a exprimé ses réflexions sur un conflit potentiel entre les deux, disant:

“Les plans de Jonathan continuent de se dérouler, et comme nous le savons tous, les plans de Jonathan ont tendance à s’étendre en termes d’années, pas seulement quelques problèmes, des années de scénario”, a déclaré Aaron. “Nous avons vu un changement et un changement si profonds en ce qui concerne la place des X-Men dans l’univers Marvel, je pense que vous devez savoir que le changement se reflétera non seulement sur tous les X-books comme nous l’avons vu, mais ça va saigner dans tous les coins de l’univers Marvel à un moment ou à un autre. “

Il a également ajouté ce commentaire sur le travail avec Hickman:

“Tant que je ne dois pas être dans la même pièce que Jonathan Hickman, sauf si c’est absolument nécessaire, je suis pour que les X-Men continuent d’être une grande partie de l’univers Marvel.”

Cela pourrait être les premières étapes d’une suite à l’événement Avengers vs X-Men 2012 sur lequel Hickman et Aaron ont travaillé auparavant. Le conflit de cette histoire a éclaté entre les deux supergroupes au sujet de la gestion de la Phoenix Force. Cinq X-Men ont fini par en être possédés, qui ont ensuite conquis le monde dans le but d’améliorer la planète. Emma Frost, Colossus, Magik, Cyclops et Namor ont fait de sérieux dégâts, y compris tout sauf en détruisant Wakanda, un fil sur lequel Hickman a touché pendant qu’il écrivait Avengers. Finalement, Scarlet Witch et Hope Summers ont pu exploiter le pouvoir de la Phoenix Force pour restaurer le type mutant.

Assez de temps s’est écoulé depuis que ces deux se sont battus et avec la façon dont les récits se déroulent, toutes les pièces sont là pour une autre guerre épique. Là encore, les X-Men terminent actuellement une aventure avec les Fantastic Four et Aaron est sur le point de lancer une histoire significative de Moon Knight, nous devrons donc attendre et voir si un autre événement X-Men vs Avengers se produit réellement.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir la revanche entre les X-Men et les Avengers dans les bandes dessinées? Et si oui, qui pensez-vous gagnerait? Sonnez en bas.