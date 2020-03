Un écrivain d’une histoire de Star Wars jette le doute sur les chances d’une suite

Solo: le co-scénariste de Star Wars Story Jon Kasdan a mis en doute les chances de voir une suite du film autonome.

En mai 2018, Disney et Lucasfilm ont poursuivi la série de films autonomes Star Wars avec la sortie de Solo. Bien qu’il ait créé la possibilité de nouvelles aventures avec le jeune Han Solo d’Alden Ehrenreich, la mauvaise performance du film au box-office a apparemment tué toutes les chances de voir une suite.

Bien sûr, Solo a reçu des critiques généralement favorables et a sa juste part de supporters qui aimeraient voir une suite à l’histoire de Star Wars. Cependant, le co-scénariste Jon Kasdan a récemment révélé qu’il ne croyait pas que quiconque poursuive une suite Solo en ce moment et qu’un tel projet serait “difficile à vendre”:

“Ne pensez pas que quiconque cherche une suite en solo pour le moment @KenobiJj. Je pense qu’une fonctionnalité, à ce stade, serait difficile à vendre et l’ardoise D + Star Wars est vraiment … assez emballée, toutes les émissions que j’attends avec impatience. Mon travail sur Indy est terminé depuis longtemps mais je suis ravi qu’il y ait un mouvement en avant! “

Voici le synopsis officiel de Solo:

Montez à bord du Millennium Falcon et voyagez dans une galaxie très loin dans Solo: A Star Wars Story, une toute nouvelle aventure avec le scélérat le plus aimé de la galaxie. À travers une série d’escapades audacieuses au cœur d’un monde criminel sombre et dangereux, Han Solo rencontre son puissant futur copilote Chewbacca et rencontre le célèbre joueur Lando Calrissian, dans un voyage qui tracera le chemin de l’un des héros les plus improbables de la saga Star Wars.

Réalisé par Ron Howard à partir d’un scénario écrit par Lawrence Kasdan et son fils Jon Kasdan, le film met en vedette Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Paul Bettany et Ian Kenny.

Solo: A Star Wars Story est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Jon Kasdan