Un endroit calme 3 pourrait être sur les cartes, dit John Krasinski

Nommé meilleur film d’horreur de Rotten Tomatoes en 2018, A Quiet Place n’était rien de moins qu’un succès monumental pour l’auteur-réalisateur-acteur, John Krasinski. Avec un énorme tirage au box-office de plus de 340 millions de dollars, sur un budget d’environ 20 millions de dollars seulement, il est clair pourquoi une suite a finalement été éclairée par Paramount.

Et avec Un endroit calme: Partie II sur la bonne voie pour sa sortie prévue le 20 mars, des questions se sont maintenant posées concernant une troisième sortie dans la série d’horreur de science-fiction acclamée par la critique. Fait intéressant, la star de The Office – qui a co-écrit et réalisé le premier duo de films – dit qu’il est ouvert à l’idée de A Quiet Place 3.

Avec l’aimable autorisation de Total Film (via leur publication sœur, Games Radar), Krasinski a expliqué qu’il avait “mis en place quelques petits œufs de Pâques” dans A Quiet Place: Part II qui “permettraient plus de mythologie” et un troisième film possible. Cela dit, il n’a pas tardé à ajouter:

Mais, étant un catholique de Boston, je ne peux pas me dire: «Oui, bien sûr, il y en aura un troisième!» Non, pas du tout. Je n’ai pas entendu du studio qu’ils en voulaient un troisième. Mais la bonne nouvelle est que le studio et moi sommes sur la même longueur d’onde. En ce que ce n’est pas une de ces franchises où nous continuons à les pomper s’ils font de l’argent.

Il a poursuivi en soulignant qu’il ne ferait Un endroit tranquille 3 que s’il avait «une idée originale qui est vraiment aimée par les gens», ce qui peut être similaire aux idées uniques qu’il a formulées dans la partie II. Situé dans un monde post-apocalyptique ravagé par des bêtes extraterrestres aveugles qui chassent les humains à l’aide du son, Un endroit calme: Partie II ressemble à un suivi prometteur et nous avons hâte de le vérifier.

Situé dans un monde post-apocalyptique ravagé par des bêtes extraterrestres aveugles qui chassent les humains à l'aide du son, Un endroit calme: Partie II ressemble à un suivi prometteur et nous avons hâte de le vérifier.