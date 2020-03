Un endroit calme Partie II Les premières réactions font l’éloge du suspense de la «Masterclass» dans la suite «créative»

Les premières réactions de la suite très attendue de John Krasinski Un endroit calme Partie II débordent et il est sûr de dire que la fonction d’horreur menée par Emily Blunt sera aussi populaire que son prédécesseur. Vous pouvez consulter quelques-unes des premières réactions sociales ci-dessous et regarder le film dans les salles le 20 mars!

CONNEXES: Nouveau lieu tranquille: les clips de la partie II nous ramènent au début

Saw #AQuietPlacePartII! Si vous avez aimé le 1er ce sera votre confiture. @johnkrasinski reprend la tension qui en a fait une telle sensation.

GRANDE PLAINTE en tant que papa: Emily Blunt fait tout ce course / tir. J’étais comme, “Fille, tu as eu un bébé il y a 10 minutes, tu serais MESSÉE.” pic.twitter.com/wbhpQfvpu5

– Max Evry (@maxevry) 6 mars 2020

L’utilisation du son dans #AQuietPlace Part 2 est toujours aussi vitale. Dans ce qui aurait pu facilement être un rechapé, @johnkrasinski trouve des moyens incroyablement créatifs pour empêcher la niche du film de devenir périmée. La distribution entière est fantastique et elle est fascinante de haut en bas. @quietplacemovie pic.twitter.com/gZHRyJOKXU

– Chris Killian (@chriskillian) 6 mars 2020

Comment @johnkrasinski a-t-il déjà des côtelettes de niveau Spielberg ?? #AQuietPlace 2 est fantastique et mérite d’être un succès MASSIVE. Trouve des façons passionnantes d’explorer davantage cet environnement terrifiant, et est plus grand, mais toujours aussi tendu. pic.twitter.com/kpunLPIWAN

– Sean O’Connell (@Sean_OConnell) 6 mars 2020

UN ENDROIT CALME PARTIE II est «Tension: le film». J’ai mal au ventre maintenant à cause de la tension de ce film. (En outre, cela s’est avéré être un film Cillian Murphy étonnamment génial.)

– Mike Ryan (@mikeryan) 6 mars 2020

#AQuietPlacePartII était donc incroyablement tendu et s’appuie sur l’histoire du premier film de manière inattendue / inspirée. Cillian Murphy RULES & Millicent Simmonds prend vraiment sa place avec une performance vraiment phénoménale.

– Heather Wixson (@thehorrorchick) 6 mars 2020

UN ENDROIT CALME PARTIE II: Un suivi digne, à l’expansion mondiale, qui s’appuie sur l’original et trouve ses propres émotions, frissons et émotions dans le processus. Le public devrait toujours être interdit de manger des collations croquantes pendant toutes les projections.

– Kate Erbland (@katerbland) 6 mars 2020

UN ENDROIT CALME PARTIE II n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais, et c’est une bonne chose. Une suite très créative qui va dans des endroits inattendus et satisfaisants. Bravo Millicent Simmonds. #AQuietPlacePartII #AQuietPlace

– Meagan Navarro (@HauntedMeg) 6 mars 2020

#AQuietPlacePartII est une grande suite qui étend le monde. M’avait sur le bord de mon siège tout le temps. Le film dure une heure et 45 minutes et à la fin, il en voulait plus. Est-il trop tôt pour parler de # AQuietPlace3? pic.twitter.com/nj9tOTyygV

– Steven Weintraub (@colliderfrosty) 6 mars 2020

@quietplacemovie… TELLEMENT vaut la peine d’attendre! Maintenant, j’ai juste besoin de # AQuietPlace3… comme demain! Bravo @johnkrasinski & crew! Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai été investi dans des personnages … un thriller au bord de votre siège qui inspirera les parents partout dans le monde #AQuietPlacePartII

– Tara Hitchcock (@ TaraTV1) 6 mars 2020

Je ne sais pas comment @johnkrasinski le fait, mais @quietplacemovie Part II est encore mieux que le premier. Son utilisation du son et de l’espace est absolument magistrale. J’étais sur le bord du film entier et j’ai adoré chaque seconde. Donnez-nous maintenant plus. #AQuietPlacePartII

– Danielle Hawthorne (@danihawthorne) 6 mars 2020

#AQuietPlacePartII est une suite sauvagement déployée. Picotements sur la colonne vertébrale. Tendu. Utilise intelligemment le son et le silence comme le premier. Mais surtout, il construit le monde et fait grandir les personnages de manière réfléchie, ancrée et rivetante. De plus, Millicent Simmonds est phénoménal.

– Kristy Puchko (@KristyPuchko) 6 mars 2020

Merde, #AQuietPlace Part II roches! Honnêtement, tout aussi tendu et terrifiant que le premier. Il y a des séquences dans ce film qui sont une masterclass en suspens. Bravo, @johnkrasinski. Si bon, si émotif aussi. pic.twitter.com/3uSBwvCw0R

– Erik Davis (@ErikDavis) 6 mars 2020