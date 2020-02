Un endroit calme, partie II, suivant une ouverture prévue de 60 millions de dollars

Deadline rapporte que la suite d’horreur très attendue de John Krasinski Un endroit calme Partie II devrait ouvrir ses portes avec 60 millions de dollars au début du box-office. La suite est en passe de battre Un endroit calme Ouverture nationale de 50,2 $ en 2018 et est la seule sortie majeure à l’échelle du studio prévue pour le week-end du 20 mars.

Dans Un endroit calme: Partie II, Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Emily Blunt revient pour Un endroit calme Partie II aux côtés des acteurs Noah Jupe (Suburbicon, Merveille) et Millicent Simmonds (Wonderstruck), avec John Krasinski prêt à écrire et à nouveau diriger. Il a été récemment révélé dans le spot du Super Bowl du film que Krasinski reprendra son rôle de Lee dans les scènes de flashback. Cillian Murphy, candidate au Golden Globe (Petit déjeuner sur Pluton) et Djimon Hounsou jouera également dans la suite.

Un endroit calme venait de un script de spécification de Bryan Woods & Scott Beck qui a été réécrit par Krasinski. Il a ouvert ses portes en avril 2018 et a rapporté plus de 334 millions de dollars dans le monde avec un budget de 17 millions de dollars.

Un endroit calme: Partie II est produit par Krasinski et Michael Bay (Transformers) ainsi que les partenaires Platinum Dunes de Bay, Andrew Form et Brad Fuller (Oui-ja, La purge, Massacre à la tronçonneuse). La suite est produite par Allyson Seeger, Joann Perritano, Aaron Janus.

La suite devrait sortir en salles le 20 mars 2020.