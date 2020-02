Un endroit plus loin que l’univers fera fondre votre cœur – / Film

(Bienvenue à Ani-temps Ani-où, une chronique régulière consacrée à aider les non-initiés à comprendre et à apprécier le monde de l’anime.)

Jusqu’à présent dans cette colonne, nous avons exploré certains des spectacles les plus riches en genre que l’anime a à offrir. Mais la beauté de ce médium est sa malléabilité. L’animation est encore largement considérée comme familiale en Occident, mais dans le reste du monde, les histoires animées se déroulant dans un monde alternatif avec des géants mangeurs d’hommes peuvent être aussi réussies qu’un drame tranche de vie. Regardons une histoire de passage à l’âge adulte un peu plus traditionnelle, mais encore extraordinaire.

Le Studio Madhouse nous a donné quelques-uns des dessins animés d’action et de fantaisie les plus étonnants des deux dernières décennies, de Trigun et Cardcaptor Sakura à Death Note et One Punch Man (la bonne saison), mais ils ont également produit des émissions de télévision originales, comprenant Un lieu plus loin que l’univers, qui ne concerne pas l’exploration spatiale, mais est plutôt un drame / aventure de passage à l’âge adulte joliment raconté et merveilleusement animé sur la façon de faire quelque chose d’extraordinaire avec votre vie… et aussi d’aller en Antarctique.

Mari Tamaki vit dans une banlieue de Tokyo, et malgré ses nombreux plans pour ce qu’elle voulait faire pendant ses années de lycée, elle n’a vraiment rien fait. Après avoir rencontré Kobuchizawa Shirase, les deux hommes décident de rejoindre une expédition civile en Antarctique, où la mère de Shirase a disparu trois ans auparavant alors qu’elle dirigeait l’expédition précédente. Avant de se lancer dans le voyage, ils sont rejoints par Hinata Miyake, une fille qui a quitté l’école en raison de pressions internes et externes et s’est résignée à regarder le monde passer, et Yuzuki Shiraishi, une starlette de télévision qui a du mal à se faire de vrais amis. Leur voyage n’est en aucun cas fantastique, mais c’est toujours le genre d’expérience qui peut vous faire réaliser ce qui vous manquait dans la vie, apprécier ce que vous avez et vous changer à jamais de manière presque magique.

Ce qui le rend formidable

Le meilleur mot pour décrire Un lieu plus loin que l’Univers est authentique. À partir du moment où nous rencontrons Mari – nous la voyons utiliser son téléphone pour publier sur sa vie quotidienne et parler constamment à ses amis – l’émission présente une meilleure représentation de la culture millénaire que la plupart des films sur les adolescents. Chaque épisode commence par ce qui semble être une publication Instagram, et les sons des notifications, des e-mails et des SMS résonnent constamment tout au long de l’émission. La première chose que les filles font de l’avion? Vérifiez leurs téléphones. À l’hôtel? Vérifiez leurs téléphones. Dès qu’ils entrent en Antarctique? Vérifiez leurs téléphones, mais les personnages savent également quand ranger leurs téléphones parce qu’ils partagent un moment ensemble, ou quand les sortir pour immortaliser ces moments.

Cela s’étend à leur vie et au voyage lui-même. Qu’il s’agisse d’être dans un endroit où ils ne parlent pas la langue ou d’avoir le mal de mer parce que c’est leur première fois sur un bateau, le spectacle ose faire en sorte que le voyage dans le froid rigoureux de l’Antarctique soit réel, ancrant les dures réalités de la voyage tout en passant du temps dans l’un des endroits les plus impitoyables de la Terre. Pourtant, étant donné qu’il s’agit d’un spectacle sur des filles qui ne veulent rien de plus que de voir des pingouins, manger de la glace pilée, regarder les aurores boréales et découvrir la beauté de l’Antarctique, il ne faut pas s’étonner que Madhouse nous offre l’un des plus impressionnants visuellement spectacles de la dernière décennie. La métropole animée et agitée de Singapour et les ports animés de Freemantle, en Australie, suffisent à vous donner envie de vous lever du canapé et de voir le monde, tandis que les magnifiques vues sur l’immensité de l’océan et la toundra gelée sans fin sont un rappel de la beauté qui est là-bas.

Bien que cela paraisse remarquable, Un lieu plus loin que la plus grande force de l’Univers est l’amitié au cœur de l’histoire. Les quatre filles ne commencent pas comme amies, et contrairement à de nombreuses représentations d’amitiés, en particulier d’amitiés adolescentes, elles ne réalisent même pas qu’elles sont devenues proches jusqu’à ce que l’une d’entre elles dise simplement “nous sommes les meilleures amies”. Nous les voyons lentement commencer à dépendre les uns des autres, même si la seule chose qui les relie est le désir d’aller en Antarctique. Mais à travers de petites blagues et des moments de jeu, nous les voyons devenir des amis inséparables. Même s’ils traversent des moments difficiles, se battent, se moquent les uns des autres et sanglotent autant qu’ils ricanent, ils décident toujours de tout avec des ciseaux de papier de roche, ont des blagues à l’intérieur et, surtout, ils se soutiennent mutuellement .

Ce que cela apporte à la conversation

Nous avons tous dit que nous voulions faire de grandes choses de notre vie à un moment donné, que ce soit pour voyager et voir le monde, réaliser un grand exploit ou simplement tirer le meilleur parti de la vie, mais nous finissons surtout par laisser les choses entrer le chemin. Peut-être que c’est du travail, peut-être de la vie de famille, ou de simples futilités, mais la plupart des gens peuvent comprendre la frustration de Mari Tamaki de ne pas avoir accompli suffisamment de choses pendant ses années de lycée. Un lieu plus loin que l’univers tourne autour de l’idée de vouloir faire plus avec votre vie, de vouloir prouver que vous êtes capable de faire de grandes choses malgré de nombreux défis. Tout comme Mari veut voir si elle peut réellement sauter l’école et voyager à l’étranger, Shirase veut prouver à ses camarades de classe qui ont passé des années à se moquer de ses désirs d’aller en Antarctique qu’elle peut réellement y arriver.

L’amitié entre les quatre filles occupe le devant de la scène et la série fait valoir qu’avoir des gens pour vous soutenir facilite la prise de décisions importantes, comme faire un voyage aux confins du monde. Les filles ne s’amusent pas seulement ensemble, mais chacune devient une meilleure personne parce qu’elles vivent cela ensemble. Ils apprennent à abandonner les rancunes passées, à faire confiance aux autres et à faire face au chagrin. Bien que Mari démarre l’histoire, c’est la quête de Shirase de se reconnecter à sa mère en Antarctique qui anime le côté émotionnel de A Place Further than the Universe. Étant donné que sa seule obsession au cours des deux dernières années était d’atteindre l’endroit où sa mère a disparu, Shirase n’a jamais vraiment pensé à ce qu’elle ferait une fois qu’elle y serait arrivée, et le spectacle pose la question de ce que nous faisons une fois que nous atteignons le objectif qui nous obsède, entraînant un moment phénoménal de déchirure de fermeture émotionnelle.

Pourquoi les fans non-anime devraient le vérifier

Un lieu plus éloigné que l’univers présente une histoire aussi spécifique qu’elle est universelle. C’est une histoire de deuil, de besoin de se connecter et de désir d’accomplir un peu plus avec votre vie. Même au-delà de l’animation magnifique, l’amitié au cœur de la série est une sensation réelle et comparable, et elle vous fera sourire et rire aussi souvent qu’elle vous fera pleurer. À la fin de celui-ci, vous voudrez vous lever et faire face à tout ce que cette Terre a à offrir.

***

Regardez ceci si vous aimez: Little Miss Sunshine, Thelma & Louise, Into the Wild

Un endroit plus loin que l’univers est diffusé sur Crunchyroll.

Articles sympas du Web: