Un enfant atteint du syndrome de Down signe un contrat comme modèle et reçoit beaucoup de soutien

Stuart et Kristy Baxter attendaient avec impatience l’arrivée de leur bébé, sans imaginer les nouvelles que le médecin leur donnerait le jour de l’accouchement.

Le couple attendait avec impatience le jour où il connaîtrait le visage de son bébé, car quelques années auparavant, il avait perdu un enfant à 19 semaines de grossesse, et même s’il avait certaines craintes, il était très heureux d’avoir la possibilité d’avoir un autre fils

Le jour prévu est arrivé et Kristy a donné naissance à un beau bébé qu’ils ont appelé Riley. Cependant, malgré le fait que l’accouchement était en parfait état, les médecins ont donné une nouvelle aux parents qui les a consternés.

Riley est née avec le syndrome de Down, ce qui allait compliquer son développement personnel. Avant la nouvelle, Stuart et Kristy ont ressenti une profonde tristesse, car ils savent que ce monde est généralement très cruel envers les personnes souffrant d’un handicap.

«Après qu’ils nous ont dit que j’étais trisomique, j’ai pleuré, non pas parce que je l’aimais moins, mais parce que je savais à quel point le monde pouvait être cruel. Ce fut la première chose qui me vint à l’esprit, mais évidemment mes perceptions étaient fausses. » – Kristy a commenté.

Au fil des ans, Riley a grandi à son rythme et à chaque pas qu’il a fait, il a rempli les gens autour de lui d’amour et de charisme. Le petit garçon était si drôle et gentil qu’il a gagné le surnom de “Smiley Riley”.

“Nous l’avons appelé” Smiley Riley “dès son plus jeune âge car cela rend les gens vraiment heureux et voir son sourire incite les gens à se lever un mauvais jour.” – a commenté son père.

Son charisme et son envie de vivre ont attiré l’attention d’une agence de mannequins qui a offert un contrat à l’enfant de 4 ans pour être l’image de certaines marques, dont la marque britannique Mothercare.

Ses camarades de classe adorent Riley et le voient comme une grande star car ils savent qu’il est un modèle, ce qui allège ses jours avec cette maladie.

“Il y avait la peur de l’inconnu et pourquoi cela nous était arrivé, mais si je savais ce que je sais maintenant, cela ne m’aurait pas dérangé du tout.” – Le père de Riley a ajouté.

Riley a différentes installations pour marcher ou communiquer de manière non verbale, mais avec le soutien de ses parents, il a appris à s’adapter, le petit garçon monte à l’occasion et a appris la langue des signes pour se connecter avec d’autres enfants.

L’esprit de Riley l’a rendu très fort et l’a aidé à continuer à apprendre et à transmettre l’amour et l’enthousiasme aux autres. Sans aucun doute, un excellent exemple de motivation pour beaucoup!

Soutenons le petit dans sa nouvelle étape

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: