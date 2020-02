Un ennemi public se produira au rallye Bernie Sanders ce week-end

Des militants politiques et des icônes du hip-hop Public Enemy rencontreront Bernie Sanders à Los Angeles dimanche.



Le trafic à Los Angeles est sur le point de devenir encore plus gênant. Hier soir (25 février), des candidats-candidats démocrates se sont réunis en Caroline du Sud pour ce qui est critiqué comme l’un des pires débats pour le parti jusqu’à présent. C’est une course serrée pour savoir qui prendra la place en face du président sortant Donald Trump, mais Bernie Sanders espère que bientôt, toute l’Amérique et au-delà “ressentira la brûlure”.

Ethan Miller / Personnel / .

La campagne politique de Bernie Sanders se poursuit avec un autre nombre incessant de rassemblements, cette fois dans le Golden State. Selon un rapport, Sanders se rendra à Los Angeles dimanche 1 mars pour un rassemblement massif. Dick Van Dyke et Sarah Silverman seront également là, mais le grand showstopper sera une performance de Public Enemy. Le collectif hip hop montrera à quel point ils soutiennent Sanders en interprétant certains de leurs tubes hip hop classiques.

Avec des morceaux comme “Fight The Power” et “911 is a Joke”, voir Public Enemy monter sur scène lors d’un rassemblement politique n’est pas choquant. Tout est prêt à descendre à 15 h 00. au Los Angeles Convention Center. Faites-nous savoir s’il s’agit d’un événement auquel vous assisteriez s’il se déroulait dans une ville près de chez vous.

