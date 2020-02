Un ennemi très effrayant a été confirmé pour le remake de Resident Evil 3

Avec le prochain Resident Evil 3 remake juste au coin de la rue, Capcom a été occupé à nourrir les fans avec une tonne de détails alléchants sur leur projet très attendu. Le dernier en date est la confirmation qu’un type d’ennemi familier réapparaîtra dans la série emblématique de survie et d’horreur.

C’est vrai, Mutant Worms, également connu officiellement sous le nom de Sliding Worms, fera son retour taché de sang dans la franchise. Ces créatures mortelles ressemblant à des serpents adorent traîner en groupe et aiment sauter du sol pour se fixer sur votre peau et sucer votre sang doux et sucré. Je sais. Ew, non?

Fait intéressant, ces misérables tortueux ne sont que les mignons bambinos de Grave Diggers, qui sont des adversaires beaucoup plus gros et plus méchants qui fonctionnent comme des rencontres de boss dans l’original Resident Evil 3: Nemesis. Les fosses funéraires se reproduisent en pondant des œufs dans les égouts et parfois dans le sol même sous vos pieds. Ils peuvent également potentiellement pondre des centaines d’oeufs à la fois et dans les bonnes conditions, ces œufs éclosent rapidement. Dans environ 2 heures, les créatures effrayantes ressemblant à des sangsues connues sous le nom de Sliding Worms sortiront pour jouer (lire: manger votre visage squidgy). En suçant votre sang, ils passent même du blanc au rouge dans le jeu. *frisson*

Cliquer pour agrandir

Heureusement, ils ne sont pas les ennemis les plus puissants du titre de l’ère OG 1999 PS1 et peuvent être facilement expédiés avec un tir bien ciblé à partir d’une arme à feu. Cela dit, vous allez probablement être confronté à un tas d’entre eux à la fois, de sorte qu’ils peuvent toujours en prouver une poignée, surtout si vous manquez de fournitures. De plus, leur inclusion signifie également qu’une apparence de leur forme adulte Grave Digger adulte est très probable. Colorie-nous intrigué!

le Resident Evil 3 remake devrait être lancé sur PS4, Xbox One et PC le 3 avril. Comme toujours, restez à l’écoute pour d’autres mises à jour.