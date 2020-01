Un énorme spoiler MCU Phase 4 a été révélé dans cette fuite de «Falcon et le soldat d’hiver» – .

La quatrième phase de Marvel’s Cinematic Universe démarre avec Black Widow en mai, un film préquelle qui nous donnera le premier énorme tour de la phase 4 et mettra peut-être en place une nouvelle équipe de héros pour les futurs films. Par ailleurs, un rapport publié il y a quelques jours a révélé ce qui pourrait facilement être le plus gros rebondissement de la phase 4 du MCU jusqu’à présent, en supposant que la fuite disparaît. Mais alors que ces deux fuites doivent encore être confirmées, nous avons maintenant une image réelle qui nous donne un énorme spoiler MCU pour l’action qui est sur le point de se dérouler dans la phase 4 de cette année. Assurez-vous d’éviter ce qui suit si vous essayez d’éviter les spoilers des films et des émissions à venir de Marvel.

Nous avons quatre titres MCU Phase 4 en première cette année, dont deux films et deux émissions télévisées Disney +. Après Black Widow en mai, The Eternals sortira sur grand écran en novembre. Du côté du streaming, The Falcon and the Winter Soldier (TFATWS) et WandaVision seront tous les deux en première sur Disney + cet automne.

La nouvelle fuite concerne TFATWS, et comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il s’agit de Captain America:

Attendez, ce n’est pas notre capitaine Rogers. Ce n’est pas Falcon non plus, mais cet homme est définitivement vêtu de l’uniforme de Captain America, avec le bouclier de Cap – et c’est le bouclier qui est l’énorme spoiler MCU. Selon la page six, Wyatt Russell est l’acteur dans les images ci-dessus, qui joue l’agent américain John Walker dans TFATWS. Les fans des bandes dessinées sauront que Walker a remplacé Cap, avant de devenir agent américain. Sera-t-il un méchant dans la série télévisée? Nous devrons attendre et voir ce que Marvel a en réserve pour le personnage.

Mais ce bouclier révèle un détail important. Walker ne fait pas basculer le bouclier d’origine de Cap, qui a été gravement endommagé lors de la bataille finale de Fin du jeu. Voici à nouveau le bouclier de Steve:

Lorsque Rogers est revenu sur cette chronologie en tant que vieil homme, il a emporté avec lui un nouveau bouclier qu’il a transmis à la personne qu’il pensait devoir suivre ses traces, Sam Wilson. Mais le bouclier que Rogers a donné à Sam est différent. Il a une ligne circulaire passant par le cercle blanc, ainsi qu’une conception différente d’étoile au milieu. Voici à nouveau le regarder:

Alors oui, Walker saisira en quelque sorte ce nouveau bouclier de Falcon, probablement avec l’aide du gouvernement américain, et il sera apparemment le nouveau Captain America dans le MCU maintenant que Rogers est parti. On ne sait toujours pas comment nous allons y arriver, car l’intrigue du TFATWS n’a pas fuité. Ce qui est important à noter, c’est que nous n’avons pas deux boucliers Captain America dans le MCU. Si Walker l’a, alors Sam ne l’a pas, c’est aussi simple que ça. Pas à moins que Sam ait fait réparer le bouclier d’origine avec l’aide d’un certain ami de Wakanda.

