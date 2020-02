Un enseignant aurait donné des coups de pied à des élèves pendant une leçon d’esclavage

Une enquête a été officiellement ouverte après qu’un élève de huitième année a révélé qu’un enseignant du New Jersey aurait donné des coups de pied à des élèves et fait des bruits de fouet lors d’un cours d’histoire sur l’esclavage américain. Le professeur d’études sociales de Toms River, Lawrence Cuneo, qui détient également un siège de bureau politique local en tant que maire de Pine Beach, aurait également fait répéter aux étudiants le processus de cueillette du coton, alors qu’ils étaient allongés sur le sol et il a donné des coups de pied à leurs pieds en faisant semblant d’être un surveillant de plantation.

Chris Hondros / Newsmakers

Selon Asbury Park Press, l’élève s’est adressé aux médias sociaux pour exprimer ses préoccupations concernant les actions de son professeur en écrivant:

“Il est bon d’être informé sur l’esclavage, mais de nous rendre propres et de cueillir le coton et de faire semblant de (nous fouetter)? Êtes-vous fou, c’est 2020 et non 1800, c’est bien.”

À la suite de l’enquête, le porte-parole du district scolaire de Toms River, Michael Kenny, a publié une déclaration selon laquelle la situation aurait pu être mieux gérée en déclarant:

“Alors que nous examinons et approfondissons les détails de l’incident présumé, nous gardons à l’esprit que notre programme a évolué pour inclure davantage d’activités pratiques et authentiques.” Kenny a poursuivi: “Il semble initialement clair qu’il n’y avait pas de mauvaise intention mais qu’un meilleur jugement aurait dû être utilisé en ce qui concerne les méthodes d’enseignement présumées, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance des sensibilités de tous les élèves.”

Au milieu de la controverse, certains élèves et parents sont venus à la défense de l’enseignant / maire Cuneo, déclarant que la participation à la leçon était «volontaire». Dans un courriel écrit par Lawrence Cuneo obtenu par WKXW, il voulait que sa leçon montre à quel point «l’institution de l’esclavage était dégradante et méprisable dans notre histoire».

Cuneo a écrit:

“L’esclavage existait dans notre pays et les leçons apprises, même si elles sont inconfortables, doivent être racontées. À aucun moment mon intention n’a été de nuire à la sensibilité des étudiants. Si cette leçon faisait cela, je m’en excuse auprès des personnes concernées.”

Interrogé sur la question de savoir si M. Cuneo est resté ou non à son poste après l’accusation, le porte-parole du district scolaire de Toms River, Michael Kenny, n’a pas divulgué ces informations affirmant que le problème est “ confidentiel ” et il n’a pas pu en discuter publiquement.

Selon les données d’inscription vérifiées par le New York Daily News, Toms River Intermediate East est un établissement majoritairement blanc. Avec des établissements d’enseignement ciblant systématiquement les enfants d’autres races, religions, ethnies, cultures, etc., il est tout à fait possible que ce professeur ait dépassé ses limites en tant qu’éducateur sur un sujet sensible pour certains élèves. Espérons que le programme d’études de M. Cuneo sera ajusté pour adhérer à une méthode d’enseignement plus bénéfique pour ses élèves.

