Un enseignant du Wisconsin admet faire plusieurs fois des décharges dans les parcs publics

Jeffrey S. Churchwell a des façons intéressantes de passer son temps d’arrêt.



Un professeur d’anglais du Wisconsin, qui prend sa retraite plus tard ce mois-ci, a déclaré au tribunal qu’il était le coupable derrière les traces de matières fécales dans un tribunal public. Selon WBAY, Jeffrey S. Churchwell a été inculpé après avoir été surpris en train de déféquer dans un immeuble du parc naturel de Whitewater à Whitewater.

Churchwell a récemment admis aux actes de la cour qu’au cours des deux dernières années, il aurait fait des décharges sur le bâtiment par commodité et dans un souci d’irrespect. Il a dit que parfois, il se rendait au bâtiment plusieurs fois dans la journée pour gérer ses affaires.

Le 8 octobre, Walworth County Highway Shop a informé les autorités d’un homme qui faisait des décharges sur le côté de leur immeuble et laissait des traces de papier toilette derrière. Un policier a arrêté la voiture de Churchwell, l’arrêtant avant de montrer au professeur retraité des photos de lui au milieu de l’acte. Apparemment, sa tête a chuté de honte avant de confirmer qu’il prenait effectivement un «numéro deux».

“Je suis tellement déçu de moi-même”, a déclaré Churchwell dans un e-mail à l’officier qui l’a arrêté. «J’ai la grande opportunité d’enseigner la« rhétorique politique ».… Dans ce cours, je souligne l’importance d’une citoyenneté impliquée. Et puis là, je suis un pauvre citoyen du comté de Walworth », a-t-il ajouté. “De plus, après avoir VRAIMENT réfléchi à la raison pour laquelle j’ai fait ce que j’ai fait”, poursuit l’e-mail, “je suis arrivé à la conclusion que je permettais à ma fierté et à mon ego en quête de sensations fortes et d’indulgence d’obtenir le meilleur de moi.”

