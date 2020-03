Un épisode de «The Simpsons» devient une icône raciste pour le coronavirus et son auteur répond

L’une des caractéristiques des «Simpsons», en plus d’être connue de plusieurs générations, est sa capacité à prédire l’avenir. À de nombreuses reprises, la famille créée par Matt Groening a connu des situations qui se sont produites des années plus tard dans la vie réelle. La même chose s’est produite avec la crise des coronavirus: dans le chapitre 24 de la quatrième saison, intitulé “Marge in chains”, Ils arrêtent la matriarche de la famille pour être allée chercher des provisions pendant que toute la famille est infectée par la “grippe d’Osaka”, un virus qui est arrivé aux États-Unis en provenance du pays japonais après qu’un travailleur de l’usine de presse-agrumes leur ait éternué.

‘Les Simpsons’

Maintenant, nombreux sont ceux qui comparent cette maladie fictive et les situations qu’elle a déclenchées dans l’intrigue de ce chapitre publié pour la première fois le 6 mai 1993 avec la pandémie mondiale de COVID-19. Une idée que l’un des auteurs de cet épisode n’aimait pas du tout, Bill Oakley, qui a regretté amèrement les comparaisons faites pour des “fins ignobles”, car sur Internet, il y a déjà ceux qui utilisent l’épisode pour lancer une propagande raciste.

“L’idée que quelqu’un s’approprie l’intrigue pour faire ressembler le coronavirus à un complot asiatique est terrible. En termes d’essayer de blâmer l’Asie, je pense que c’est dégoûtant “, a déclaré Oakley dans des déclarations au Hollywood Reporter. L’écrivain a expliqué qu’en réalité,” Les Simpsons “ne prédisent pas tant de choses, mais ce qui se passe est que le L’histoire est cyclique et les mêmes événements se répètent toujours. Pour créer la “grippe d’Osaka” pour cet épisode, Oakley s’est inspiré de la grippe de Hong Kong de 1968, qui a fait des centaines de gros titres quand il était petit.

“C’est caricatural”

“C’était censé être absurde que quelqu’un puisse tousser dans la boîte et le virus a survécu pendant six à huit semaines dans la boîte. C’est caricatural. Nous l’avons fait caricatural intentionnellement parce que nous voulions qu’il soit stupide et non effrayant “, a expliqué Oakley à propos de la conception de la grippe qui joue dans l’intrigue” Marge in Chains “. Ce que l’auteur n’a jamais imaginé, c’est qu’une histoire de bande dessinée conduirait à de” mauvaises associations ” “qui sont établis aujourd’hui parce qu’il considérait la grippe d’Osaka comme un virus” agissant comme un personnage de bande dessinée et se comportant de manière extrêmement irréaliste “.

