Un étrange “accident” dans la présélection euro-slovène fait peur au public

Ce week-end, trois nouveaux participants rejoindront la liste du Festival Eurovision 2020 alors que des programmes de présélection ont été organisés pour choisir des représentants de Slovénie, d’Ukraine et de Pologne. La finale nationale EMA 2020, le concours slovène, a déjà eu lieu et bien qu’Ana Soklic ait finalement remporté la victoire, le concours restera dans les mémoires pour l’étrange accident qui a eu son présentateur. Un moment dont on a beaucoup parlé dans les réseaux sociaux et qui sans aucun doute pourrait avoir une explication logique derrière.

Klemen Slakonja après son incident

Le comédien, Klemen Slakonja, en plus de diriger le programme, a également effectué une performance avec le piano où il a subi un accident. Lors de sa représentation de “Arcade”, une chanson hollandaise qui a remporté le festival européen l’année dernière aux mains de Duncan Laurence, une lampe est tombée sur l’instrument à cordes et a fait que le chanteur s’est retrouvé au sol pendant quelques secondes Toute la performance était une imitation de la performance qui a remporté la victoire puisque la disposition des éléments sur la scène était exactement la même que l’original. Eh bien, après la chute, le garçon s’est rapidement relevé mais avec un espace dans sa tempe. Quelques secondes plus tard, celui-ci toucha un peu la plaie et la tête et continua son interprétation comme si de rien.

Réel ou pas?

La façon dont l’incident s’était produit était si étrange que les spectateurs ne comprenaient pas très bien si c’était vraiment une blague ou si l’artiste avait vraiment souffert de cet accident. A aucun moment l’objet ne tombe directement dessus et lorsqu’il s’effondre, il ne semble rien heurter. Tout au long du concours, le présentateur apparaissait avec différents bandages et ses blessures changeaient pour différentes zones de son visage, ce qui montre que ce n’était qu’une blague du comédien et a complètement trompé le public slovaque.

Ana Soklic a remporté la victoire

Malgré cet “incident” particulier, la finale nationale pour élire le représentant de la Slovénie à l’Eurovision 2020 a poursuivi son cours avec une normalité totale. Après une nuit intense à laquelle ont participé douze artistes de renom, Ana Soklic a remporté la victoire tant attendue. Le chanteur a été proclamé grand gagnant grâce à “Voda”, une ballade simple mais qui permet à la chanteuse de montrer tout son potentiel vocal. Des éléments scénographiques simples mais à la fois saisissants et une fin complètement épique et inattendue du thème ont été ses grands atouts pour conquérir le public et le jury.

