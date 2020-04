Un étrange arc-en-ciel à l’envers est apparu dans le ciel

Il est appelé un arc-en-ciel “circumzenital” et apparaît dans des conditions spéciales

Cet arc-en-ciel a été vu en Italie, dans les zones proches du lac de Garde. Il est appelé “circumzenital” car semble plus proche du zénith, par rapport à un arc-en-ciel ordinaire. L’effet est causé par de petits cristaux de glace plutôt que par des gouttelettes d’eau. Cela provoque un effet réfractif.

La formation d’un “circumzenital” nécessite des conditions atmosphériques qui sont compliquées à se produire dans un pays comme l’Italie. Ils sont typiques des zones polaires et ils apparaissent très haut dans le ciel, près du soleil, cela rend difficile leur identification.

Cet arc-en-ciel en forme de sourire indique un changement météorologique dans la région. La température a chuté brutalement d’environ 10 ° C (Le week-end dernier, ils ont enregistré environ 25 ° C).

Les pluies tombées ne se sont produites que dans une partie de la région de la Vénétie, dans les régions ouest et sud. Cela a facilité la température à laquelle l’arc-en-ciel pouvait être vu. Le mois d’avril devrait se poursuivre par temps plus sec.

L’Italie continue d’être frappée par le coronavirus, dépassent actuellement 187 000 cas confirmés et c’est le troisième pays avec plus d’infections. Ce don du ciel apporte de l’espoir à de nombreuses personnes dans l’un des moments les plus difficiles.

Partagez ce «sourire céleste» avec vos amis pour égayer leur journée.