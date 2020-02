Un examen par Ishmael («L’île des tentations») suggère d’avoir eu une relation intime avec lui

Ismael, le participant de «L’île des tentations», a conquis le cœur des fans. Le jeune homme est entré dans le programme avec sa petite amie, Andrea, avec qui il portait deux ans de relation et celui qu’il a rencontré dans le programme de rencontres ‘First Dates’. Cependant, c’est un autre espace de télévision qui les a séparés et l’a fait de manière très grossière, car le jeune homme a dû voir comment son partenaire a commencé une relation parallèle avec l’un des célibataires, Oscar. Cela a amené le public à sympathiser avec lui, le conduisant à l’une des personnalités les plus connues du moment.

Ismaël, dans «L’île des tentations»

Et celui de la renommée a ses bons et ses mauvais côtés, car quand on devient un personnage public, les informations les plus intimes commencent à proliférer. Dans son cas, c’est un examen qui l’a trahi, depuis qu’il est allé à la télévision pour dire qu’il a maintenu une relation “d’amitié très intime” avec lui dans le passé. Il s’agit de Rafa Martin, connu à la télévision pour être l’entraîneur personnel de «Save Me».

Cela a été annoncé par le programme «Socialité», qui a obtenu les déclarations exclusives de Martín: «Ismael et moi nous sommes rencontrés virtuellement et quelques mois plus tard, nous nous connaissons déjà personnellement. Et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à maintenir un bonne relation est allé de plus en plus, jusqu’à ce que ce qui s’est passé est arrivé“, se fait entendre dans le déroulement de l’émission qui est diffusée ce samedi 1er février.

Était-il infidèle à Andrea?

Apparemment, c’est arrivé alors que j’étais déjà avec Andrea, de sorte que la relation entre les deux pourrait être condamnée avant qu’elle ne commence. Pour le moment, il faudra attendre la diffusion de l’émission pour connaître tous les détails, mais il y a déjà des réactions à l’actualité, et pas très positives, car il est critiqué que Martin ait révélé la bisexualité d’Ismaël alors que ce n’est pas quelque chose qu’il a fait public

