Un expert avertit qu’ils pourraient se retrouver avec moins d’intimité au Canada

Après que les plans du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex, de quitter la famille royale ont été finalisés, Harry a partagé dans un discours dévastateur comment ils pensaient que c’était leur seule option. Après avoir vécu sous les projecteurs et être constamment surveillés par le public et les médias, le prince Harry et Meghan espéraient que leur déménagement au Canada pourrait leur procurer la paix qu’ils recherchent. Selon un expert royal, cependant, le fait de quitter la famille royale pourrait se retourner contre le couple.

Le prince Harry et Meghan Markle | TOBY MELVILLE / POOL / . via .

Le prince Harry et Meghan ont décidé de prendre du recul

En janvier, le prince Harry et Meghan ont partagé leurs plans futurs avec leurs fans sur Instagram, notant leur désir de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales. La reine a réglé les détails et approuvé le plan des Sussex, avec l’accord qu’ils renonceraient à leurs titres de RHS et à tout financement public.

À la suite de la déclaration de la reine sur la question, qui partageait qu’elle soutenait le couple souhaitant “commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible”, le prince Harry a prononcé un discours qui expliquait davantage les raisons de la décision des Sussex.

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de faire un pas

le dos n’est pas celui que j’ai fait à la légère », a-t-il dit aux invités lors d’une collecte de fonds

dîner. “Je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela,

il n’y avait vraiment pas d’autre option. »

Le Canada peut offrir la paix qu’il recherche

Le besoin d’intimité du couple les a conduits à

décision, mais abandonne la vie royale et fuit au Canada la réponse à

leurs problèmes? Un expert royal pense qu’ils auraient pu s’installer

pour l’échec en faisant le mouvement.

Après le départ de Meghan au Canada, des images de la duchesse avec bébé Archie ont fait le tour, montrant qu’avoir une intimité absolue sera toujours un défi.

Dans un article pour Maclean’s, l’auteure Patricia Treble pose la question: «Combien de confidentialité Harry et Meghan peuvent-ils réellement avoir maintenant qu’ils quittent la protection de la famille royale et de ses vastes domaines?»

Treble note que «peu d’images de paparazzis en ont fait

dans les médias britanniques “avant d’annoncer qu’ils laissaient derrière eux leur

fonctions royales. “C’est en partie parce que leurs résidences sont cachées derrière des couches

protection financée par le gouvernement. Leur maison en Grande-Bretagne, Frogmore Cottage, est

situé dans les limites sécurisées du grand parc résidentiel du château de Windsor.

Leur résidence actuelle est sur une péninsule isolée près de Victoria à Vancouver

Island, et gardé 24/7 par le personnel de sécurité du gouvernement britannique et canadien »,

Treble écrit.

«Le Canada pourrait offrir aux Sussex la meilleure chance de vivre en famille privée qu’ils souhaitent», note Treble. «Contrairement à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, la culture canadienne – et les médias – ont la réputation de ne pas se plonger dans la vie privée des personnalités publiques à moins d’avoir un impact direct sur leur emploi.»

«Il me semble que tout le monde – que vous ayez un titre attaché à votre nom ou non – a droit à un certain degré de confidentialité», a expliqué Michael McEvoy, commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. McEvoy a souligné la façon dont les gens se sont croisés avec le prince Harry et Meghan lors de randonnées, mais ils ont maintenu une quantité raisonnable d’intimité. «Je pense que cela en dit long sur la culture de la Colombie-Britannique. et le Canada, la civilité qui existe ici. Les gens respectent généralement l’espace des autres », a noté McEvoy.

Leur décision se retournera-t-elle contre eux?

Cette décision pourrait certainement réduire la façon dont les Sussex ont

avait leur vie privée envahie quand ils étaient sous les projecteurs royaux, mais Treble

partage la crainte qu’ils «se retrouvent avec moins d’intimité».

«La réputation du Canada en matière de respect de la vie privée peut aussi avoir ses limites», écrit-elle, pointant du doigt les photographes des médias qui étaient sur place lorsque Harry est arrivé à l’aéroport de Victoria au Canada après avoir finalisé l’accord de départ de la famille royale.

La décision des Sussex fonctionnera-t-elle comme ils l’espèrent? «En fait, les Sussex peuvent se retrouver avec moins d’intimité qu’ils n’en avaient en tant que membres à plein temps de la famille la plus célèbre du monde», explique Treble.

“Ils ne seront jamais des citoyens ordinaires vivant une vie régulière”, poursuit l’auteur, notant qu’ils “ont jeté les dés, pariant que la vague d’attention initiale s’estompera, leur permettant de se frayer un chemin à travers les mondes commercial et philanthropique” tout en contrôlant également la quantité d’informations diffusées sur leurs moments les plus privés. »

Treble se demande, comme le font de nombreux fans royaux: “Si leur pari ne

porteront leurs fruits, réussiront-ils à vivre heureux pour toujours? »