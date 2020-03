Un expert royal affirme que le prince Harry et Meghan Markle l’ont «ruiné» pour eux-mêmes lorsqu’ils ont critiqué les médias

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont-ils fait une énorme erreur en critiquant les médias? Un expert royal affirme que les Sussex montaient haut avec la couverture médiatique positive lors de leur tournée en Afrique, puis ils ont tout rejeté avec leurs interviews documentaires émotionnelles.

Meghan Markle et le prince Harry | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan avaient fait la une des journaux positifs



Malgré un flux constant de critiques attaquant le couple, ils ont commencé à profiter d’une presse positive lors de leur tournée royale en Afrique. Ils ont abandonné les formalités royales et interagi avec tous ceux qu’ils ont rencontrés – et ont même montré bébé Archie pendant le voyage.

Le plus grand critique de Meghan, Piers Morgan, leur a même fait des éloges, écrivant sur le Daily Mail à l’époque que «leur tournée en Afrique du Sud a été un succès sans réserve. Le duc et la duchesse de Sussex ne se sont pas trompés lorsqu’ils ont visité le pays en mettant en lumière de nombreux problèmes, de la violence sexiste à la pauvreté et à l’éducation. »

“Ils se sont comportés comme les membres de la famille royale devraient se comporter – avec dignité, grâce, bonne humeur et empathie”, a-t-il ajouté.

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Le couple a cependant fait une grosse erreur

Un expert royal estime que les Sussex l’ont «ruiné» par eux-mêmes lorsqu’ils ont dit à quel point il était difficile de faire face aux critiques constantes des médias.

“Il y avait des gros titres positifs lorsqu’ils se sont rendus en Afrique du Sud et malheureusement ils l’ont ruiné l’avant-dernier jour en critiquant la presse”, a déclaré à ITV Good Morning Britain l’ancien porte-parole du Palais Dickie Arbiter.

Il a poursuivi: «Et en sortant en même temps qu’ils poursuivaient l’un des tabloïds britanniques. Tout ce qu’ils ont fait en termes d’engagements a été brillant. Ils ont été accueillis partout. “

Voir ce post sur Instagram

a pris fin, mais le duc et la duchesse ont eu l’occasion de revenir sur 10 jours incroyables à travers l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Angola et le Malawi. Merci d’avoir suivi! Le voyage de leur Altesse Royale les a emmenés à 15 000 miles à travers l’Afrique australe où ils sont accueillis par tant de gens incroyables en chemin. Ils ont été témoins du grand partenariat entre le Royaume-Uni et l’Afrique, ont rencontré des groupes communautaires locaux, des dirigeants, des jeunes et des aînés, qui ont tous transmis des connaissances et de l’inspiration. Le dernier jour de la tournée, la duchesse a déclaré: “Sachez que vous nous avez tous donné tant d’inspiration, tant d’espoir – et surtout, vous nous avez donné de la joie.” • Au cours de leur tournée, The Duke and Duchess a dévoilé trois nouveaux projets Queens Commonwealth Canopy, protégeant les forêts et plantant des arbres, et a travaillé avec le gouvernement britannique pour annoncer un investissement de 8 millions de livres sterling dans la technologie et les compétences dans la région. Le duc s’est rendu en Angola pour se concentrer sur la mission en cours de débarrasser le monde des mines terrestres, une extension du travail lancé par sa mère, Diana, princesse de Galles. La duchesse a annoncé des subventions de genre de l’Association des universités du Commonwealth pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur pour les femmes, ainsi que quatre bourses pour les étudiants qui étudient à travers le Commonwealth. Tout au long de ce voyage, ils ont pu rejoindre une conversation importante et essentielle sur les droits des femmes et des filles – non pas isolés en Afrique australe, mais aussi dans le monde. Tout au long de cette visite, le duc et la duchesse ont été frappés par l’esprit et la générosité de chaque communauté qu’ils ont visitée. S’adressant à de jeunes entrepreneurs à Tembisa, une commune de Johannesburg, The Duke a déclaré: «En élevant mon propre fils, je veux m’assurer que ce que j’ai appris ici – la valeur du monde naturel, la valeur de la communauté et de l’amitié – est quelque chose que je peux lui transmettre. ” • Merci à tous ceux qui ont soutenu de loin et à ceux qui ont suivi le chemin! Nous espérons que vous apprécierez cette vidéo de conclusion sur l’air d’une merveilleuse chanson de The Soweto Gospel Choir, un favori du duc et de la duchesse. Vidéo © ️ SussexRoyal

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 4 octobre 2019 à 8 h 23 HAP

Le prince Harry et Meghan ont écrasé la presse favorable

Pendant la tournée africaine du prince Harry et Markle, il y avait très peu de presse négative dirigée contre eux, car même leurs critiques les plus durs étaient ravis de voir le couple abandonner les formalités et se connecter avec tous ceux qu’ils rencontraient.

Au sommet de leur popularité, ils ont annoncé qu’ils poursuivraient un tabloïd, puis ils ont ouvertement parlé de leurs luttes avec la vie sous les projecteurs. Ils ont chacun donné des interviews émotionnelles pour le documentaire Harry & Meghan: An African Journey, dans lesquelles ils ont partagé à quel point il avait été difficile de supporter l’examen des médias.

Le prince Harry a partagé lors d’une interview à l’époque: «Ma mère m’a clairement enseigné un certain ensemble de valeurs que j’essaie toujours de défendre, malgré le rôle et le travail… Je pense que je protégerai toujours ma famille, et maintenant j’ai un famille à protéger. “

“Tout ce qu’elle a traversé et ce qui lui est arrivé

est incroyablement brut chaque jour, et ce n’est pas moi d’être paranoïaque.

C’est juste que je ne veux pas répéter le passé », a-t-il ajouté.

«Si quelqu’un d’autre savait ce que je savais, que ce soit un père ou un

mon mari, que ce soit n’importe qui », a-t-il poursuivi,« vous feriez probablement exactement ce que

Je fais aussi bien. “

Beaucoup pensaient que ces interviews très franches ont endommagé la bonne presse qu’ils avaient reçue pendant le voyage.

L’expert en relations publiques Mark Borkowski pense que leur documentaire a enfreint la règle royale de «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer». Il a déclaré à The Guardian: “Vous devriez juste dire,” c’est interdit “. Mais il a fait une histoire. ” Le documentaire, selon Borkowski, était un «désastre complet et total».