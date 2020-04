Un fan d’Attack on Titan illustre des scènes de la quatrième saison de l’anime

Tout semble indiquer que ce sera l’année où nous verrons la fin de Attack on Titan. Alors que le manga est entré dans ce qui semble être son dernier arc, la quatrième et dernière saison de l’anime sera diffusée plus tard dans l’année, nous apportant la conclusion de l’histoire d’Eren. Pour faciliter l’attente un fan a pris la tâche d’adapter plusieurs vignettes du manga qui apparaîtra certainement dans la dernière saison de l’anime, et ses illustrations sont si fidèles aux originaux qu’elles semblent être réalisées par le même studio derrière Shingeki no Kyojin.

Si vous êtes resté dans la troisième saison d’Attack on Titan, vous pouvez trouver le spoiler occasionnel, car le manga a avancé considérablement depuis la fin de l’anime.

À l’occasion de l’anniversaire de Gaby, l’un des personnages qui ne sont pas apparus dans l’anime, L’illustrateur @dhaddykun a partagé sa version colorée du personnage mardi.. Le résultat est étonnant:

Il a également illustré Floch, la seule des recrues à récupérer le mur de Maria qui a réussi à survivre et qui, étonnamment, jouera un rôle central dans l’histoire plus tard:

Dans une scène plus récente représentant le commandant Hange, on le voit réfléchir à son plan pour faire comprendre à Eren la raison:

La dernière illustration nous apporte une conversation importante entre Eren et Reiner (même si vous n’écoutez pas le dialogue, c’est faux). Comme vous le verrez, voici à quoi ressemblera Eren dans la saison 4:

Bien que nous aimerions voir d’autres personnages aussi importants dans Shingeki no Kyojin qu’ils seront présentés dans la quatrième saison, nous ne pouvons pas nier que la qualité du dessin est égale à celle du studio derrière les trois saisons précédentes.

.