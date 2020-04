Un fan de Disney crée une comédie musicale sur les coronavirus en jouant divers personnages

La pandémie de COVID-19 fait que beaucoup d’entre nous se tendent les cheveux dans nos maisons, mais face à une petite crise de santé telle qu’elle est, beaucoup de gens utilisent Internet pour partager quelque chose d’amusant afin que nous essayions de passer un bon moment. C’est le cas d’un fanatique de Disney qui a décidé de créer une comédie musicale avec plusieurs chansons emblématiques du studio mais avec le coronavirus comme thème.

Kurt Tocci Il a recueilli 22 millions de vues sur Facebook depuis la sortie de la vidéo. (et YouTube en a plus de 80 000) où l’on peut le voir déguisé en Rafiki, Gaston, Hercules, Baloo, la Petite Sirène etc. Et les commentaires de la vidéo conviennent non seulement que de nombreux personnages sont bons pour lui, mais ils sont également la preuve qu’il y a beaucoup de gens enfermés dans sa maison à la recherche de plaisir.

Tocci mérite de légers applaudissements car il a très bien improvisé les personnages avec les choses qu’il avait à la maison. En outre, une autre chose intelligente est que le message de rester enfermé imprègne toute la comédie musicale, donc c’est une autre façon amusante de nous faire comprendre l’importance de rester à la maison pendant la pandémie afin qu’elle ne continue pas à se propager rapidement.

Dans le cas des États-Unis, c’est l’un des pays qui a le mieux géré l’épidémie de COVID-19 et rapporte désormais beaucoup plus de décès que la Chine, où le virus du SRAS-CoV-2 est apparu, signalé au cours de la période la plus récente. difficile de propagation virale.

