Un fan de Dragon Ball a utilisé Yamcha pour réparer sa voiture

YamchaYamcha, le maître du Wolf Fang Fist, a traditionnellement été le grand perdant de Dragon Ball ou du moins celui qui a abandonné en premier, abandonnant les arts martiaux pour le baseball et Bulma pour la gloire et les filles. Le point le plus bas de la personneet c’est à ce moment-là qu’il a été tué par l’un des Saibamen de Vegeta et Nappa, image qui a été reproduite comme une blague encore et encore, jusqu’à ce moment qui a été utilisée pour réparer une voiture.

Un utilisateur de Reddit nommé YouYongku a partagé des images où il montre comment il utilise une petite figure de Yamcha vaincue par les Saibamen pour prétendre qu’un coup qui montre sa voiture est intentionnel. “Le moyen le moins cher de réparer un coup porté à votre voiture” explique dans le texte de l’image.

Une astuce très bien appliquée si vous nous le demandez, même si nous aurions préféré mettre Vegeta au combat.

.