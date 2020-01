Un fan de Endgame remarque une erreur drôle pendant la grande scène d’Iron Man

La scène «I Am Iron Man» de Avengers: Fin de partie doit être l’un des moments les plus emblématiques de l’ensemble du MCU. Cela marque non seulement la défaite finale de Thanos et le point culminant de la saga Infinity, mais aussi le sacrifice ultime de Tony Stark. C’est une séquence que les fans ont regardée encore et encore. Mais nous parions que vous n’avez jamais remarqué cette erreur de continuité auparavant.

L’utilisateur de Reddit, Tustjzfjxfjxgjzjf, a posté l’image suivante sur le subreddit MovieDetails et il est clair que les poils du visage de Tony ont considérablement changé d’un coup à l’autre. Dans la première capture d’écran, la moustache de Robert Downey Jr. est plus épaisse et plus foncée. Dans le second, il y en a beaucoup moins et c’est un peu plus gris.

Découvrez la comparaison ci-dessous:

Si vous connaissez le processus de production de Fin du jeu, vous savez peut-être la raison de cette gaffe. Comme avec tous les films Marvel, Avengers 4 a fait l’objet de nombreuses prises de vue. Dans ce cas, l’une des scènes les plus importantes – sinon la – la plus importante réorganisée était la sortie de Tony.

Dans la version originale, il n’a pas fait de retour sur la ligne «Je suis inévitable» de Thanos et a poursuivi en claquant des doigts. Il a été décidé, cependant, qu’il ne serait pas Tony s’il n’avait pas une dernière plaisanterie, avec l’idée du rappel “Je suis Iron Man” venant de l’éditeur Jeff Ford.

Les Russo ont révélé que Downey était en fait réticent à refaire cette scène et a pris un peu de conviction pour remettre en scène une séquence aussi épuisant émotionnellement. En l’occurrence, l’acteur a accepté, mais le nouveau tournage a fini par être la scène finale tournée pour Avengers: Fin du jeu, quelques mois seulement avant sa sortie en salles. D’où comment la moustache magique de Tony Stark n’aurait pas pu être aidée.

Et ce moment pourrait bien être la dernière occasion pour Downey Jr. de jouer à Iron Man, car il ne semble pas pressé de s’habiller – et de faire pousser ses poils sur le visage – de sitôt.