Un fan de Star Wars crée une version animée du script Duel Of The Fates de Colin Trevorrow

X

le Guerres des étoiles fandom était très divisé sur le dernier opus de la franchise de Disney. The Rise Of Skywalker a présenté le retour de l’empereur Palpatine, la conclusion de Rey prenant le nom de Skywalker, et à la fois le rachat et la mort de Ben Solo.

Alors que les fans restent divisés sur la conclusion de la saga Skywalker, il est également intéressant de penser à ce qui aurait pu être avec Star Wars: Duel of the Fates du réalisateur original Colin Trevorrow. Après que les détails du script divulgués se soient rendus sur Internet, le fandom a apparemment favorisé l’idée de Trevorrow pour le film par rapport à ce que nous avons reçu de J.J. Abrams. Duel of the Fates aurait vu Rey brandir un sabre laser à double lame, Rey contre Kylo Ren, les Chevaliers de Ren et même un affrontement épique entre Kylo et Dark Vador. Au lieu de cela, la version d’Abrams avait Palpatine ressuscité des morts comme un clone pour dépeindre l’antagoniste principal.

Alors que certains fans se sont demandés ce qui aurait pu être si Duel of the Fates avait été le film présenté sur grand écran, ce n’est plus nécessaire. Et c’est parce que grâce à YouTuber Mr. Sunday Movies, nous avons maintenant une animation basée sur les détails qui ont été divulgués de la vision de Trevorrow, que vous pouvez rattraper ci-dessus.

Cliquer pour agrandir

Personnellement, j’ai pu trouver un terrain d’entente avec The Rise Of Skywalker. Bien que je n’aie pas apprécié que Disney arrache la série originale, tout en ramenant Palpatine comme le grand méchant, j’ai apprécié le film pour la plupart.

Cela étant dit, je dirai que le studio a laissé tomber la balle sur ce qui aurait pu être une grande extension de l’histoire que nous connaissons et aimons tous. Tout cela mis à part, avec des émissions comme The Mandalorian, saison 7 de Star Wars: La guerre des clones et d’autres projets à venir dans les travaux, nous avons encore beaucoup de contenu de qualité à apprécier de la création magistrale de George Lucas.