Un fan d’Evangelion recrée la finale de la série à Animal Crossing

Si quelque chose de positif a réussi à libérer la distance sociale, c’est qu’au moins – pour l’instant – les fans d’Animal Crossing ont suffisamment de temps libre pour s’occuper de la dernière version de la franchise … au sein de leurs propres îles. Les gens sont isolés en ce moment dans leurs maisons s’amusant avec Animal Crossing, Mais un fan d’anime a porté son amour pour Neon Genesis Evangelion à un niveau inattendu, recréant l’infâme et décevant finale de la saga d’anime de 1995.

Non pas que vous deviez être assez créatif pour recréer la fin d’Evangelion dans Animal Crossing, car, comme vous vous en souvenez sûrement, il n’y a pas grand-chose à recréer. Cependant, l’utilisateur de Twitter @ Paralynx_ l’a compris, le fichu fils de pute l’a compris! Et le résultat en vaut la peine. C’est la séquence connue sous le nom de Félicitations, qui, loin de l’intrigue de la série, mettait en vedette divers personnages d’anime répétant un seul mot en japonais “Omedetou!” (Félicitations en espagnol). Plus tard, il deviendrait un mème récurrent sur Internet.

Voici la recréation des félicitations d’Evangelion sur le croisement des animaux:

Voici la version originale:

Avant la crise pandémique qui traverse actuellement le monde entier, il était prévu que près d’une décennie après la fermeture définitive de la franchise, Evangelion 3.0 + 1.0 serait publié une fois pour toutes. La sortie du film aurait lieu cette année, mais malheureusement le Covid-19 est venu le retarder, tout comme la quatrième et dernière saison de la série. Le film sortira le 27 juin.

La suite de Félicitations a été vue pour la première fois au Japon en mars 1996, et finalement surnommé l’Amérique du Nord en avril 2006.

