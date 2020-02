Un fan imagine la bande-annonce de Constantine 2 avec Keanu Reeves

Si vous pensiez que 2019 était l’année de Keanu Reeves, vous aviez tort. Eh bien, cette année, nous n’aurons pas assez d’un des personnages geek de l’année dernière (et, étonnamment, l’un des acteurs nominés pour la pire performance). Non seulement nous le verrons reprendre les personnages qui l’ont jeté dans la star comme Neo dans Matrix 4 et John Wick dans le quatrième film de cette série, mais cela sera l’attachant Johnny Silverland dans Cyberpunk 2077. Oh, et ce buisson dans le film SpongeBob. Mais tu sais ce qui serait une surprise? Le voir revenir dans l’un de ses films dont on parle peu. C’est vrai, nous nous référons à Constantine, le film spirite de chasse aux démons inspiré par la bande dessinée DC. Et bien ce fan a fait un mashup de différentes bandes-annonces et films pour recréer une bande-annonce de Constantine 2 et le résultat est super.

Le youtuber strider HD a combiné différents films (allant de John Wick à une bande-annonce des Quatre Fantastiques) pour imaginer une bande-annonce possible de Constantine 2. Le résultat est encourageant, car Cela nous fait croire qu’un jour nous aurons une suite à ce film semi-oublié. Ici, vous pouvez jeter un œil:

Heureusement dans John Wick et Constantine, le personnage de Keanu porte le même nom (John), donc les séquences des deux films ont parfaitement servi à assembler cette bande-annonce.

Aimeriez-vous une suite à Constantine, lui donneriez-vous une chance ou la laisser partir? Dites-le nous dans les commentaires.

