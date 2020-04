Un film culte fou “Roar” joue comme une histoire d’horreur de Disney [VOD Pick]

Oubliez Tiger King de Netflix, ce film culte de 1981 relancé par Drafthouse Films est le visionnement définitif pour des récits époustouflants et mal avisés à mettre dans vos yeux. L’une des productions les plus désastreuses et dangereuses de tous les temps, Rugir se vante qu’aucun animal n’a été blessé pendant la production. Le casting et l’équipe, cependant, ne s’en sont pas aussi bien sortis, avec environ 70 blessures annoncées lors de la production extensive avec 150 chats sauvages non entraînés. Certaines de ces blessures étaient mortelles. Alamo Drafthouse a sélectionné Roar comme sa dernière offre de VOD à la maison, et si vous n’avez pas vu ce film complètement fou qui joue comme une histoire Disney intense et alimentée par l’horreur sur l’acide, eh bien, vous devriez. Il n’y a rien d’autre comme ça.

Présenté comme une action-aventure familiale, l’intrigue voit un naturaliste vivre avec 150 grands félins en Afrique de l’Est. Il attend que sa femme et ses trois enfants arrivent de Chicago, mais une série d’événements le laisse hors site se précipiter pour rentrer chez lui pendant que sa famille se présente et est laissé seul pour repousser les bêtes. Même sur papier, la prémisse semble intense.

La séquence d’ouverture donne des crédits d’écriture à certains des lions parce qu’ils étaient sauvages et sans formation; ces animaux n’étaient pas des artistes fiables. Ils se sont comportés et ont fait tout ce qu’ils voulaient, provoquant la vedette, écrivain, producteur et réalisateur Noel Marshall pour accueillir la production en conséquence. Il a transformé un tournage de neuf mois en un tournage de cinq ans, avec un total de 11 ans consacrés à la réalisation de ce film.

Actrice Tippi Hedren (The Birds, Marnie) et son mari de l’époque, Noel Marshall, producteur exécutif de The Exorcist, se sont consacrés à la sensibilisation au traitement inhumain des gros chats en captivité ainsi qu’à leur chasse excessive dans la nature après un safari à Afrique. Cela les a inspirés à créer Roar, qui, selon eux, sensibiliserait à leur cause. Les dresseurs de grands chats pensaient que c’était une idée mal avisée. Parce qu’ils voulaient plusieurs espèces, qui ne coexistent pas naturellement et sont de nature territoriale, Marshall et Hedren ont commencé à élever des oursons pour s’acclimater bien avant le début de la photographie. Avant de le savoir, ils en acquéraient davantage et les chats qu’ils élevaient se reproduisaient, atteignant environ 150 au total pour le film.

Des moments en famille joyeux, de l’humour et un score optimiste de Terrence P. Minogue étaient des choix intentionnels pour pousser le film sur le territoire de l’aventure familiale. Pourtant, cela n’a rien fait pour diminuer l’intensité du danger toujours présent dans lequel les acteurs à l’écran étaient pendant toute la durée de l’exécution. Cela n’aidait pas celui des principaux lions crédités, le lion antagoniste Togar passe chaque instant couvert de sang comme un méchant slasher. Bien que son apparence distincte le marque comme dangereux, la réalité est que tous les animaux sont dangereux et la peur des acteurs est viscérale à un tout autre niveau dans le contexte. Le comportement des animaux était si imprévisible que la plupart des acteurs restaient visiblement à bout. Cela a donné au film un ton de thriller. Cela n’a pas aidé qu’il y ait eu beaucoup de séquences sanglantes.

Actrice Melanie Griffith, La fille de Hedren, a été mutilée par un lion, entraînant plus de 100 points de suture et une chirurgie reconstructive. Le mauling à l’écran, rien de moins. Hedren a eu une jambe cassée et des blessures profondes au cuir chevelu. Directeur de la photographie Jan de Bont a reçu 220 points de suture sur la tête d’un lion qui scalpe. Cependant, Noel Marshall a remporté la couronne de blessures. Il avait subi tellement de morsures, de gouges et de blessures des chats qu’il a finalement été hospitalisé pour gangrène.

Sorti en 1981, sauf au niveau national, Roar est tombé dans l’obscurité jusqu’à une réédition en 2015. L’histoire insensée en coulisses a aidé à amasser un culte suivant au fil des ans. De nombreux films présentent des contes de production plus étranges que la fiction, mais aucun ne se répercute sur le récit à l’écran. Pas comme ça. Marshall et Hedren envisageaient une histoire écologique familiale, mais ils se sont retrouvés avec un film d’horreur d’attaque d’animaux à l’acide qui a pris environ une décennie.

Roar n’est pas un film d’horreur au sens traditionnel du terme, mais la réalité de leur situation dangereuse a quand même créé l’horreur. Un film qui fait dérailler la carrière de Noel Marshall et un film qui aurait pu facilement coûter des vies, Roar est un film qui demande à être vu pour être cru.