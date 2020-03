Un film de découverte apparemment en préparation, les premiers détails du complot révélés

Les chefs de studio ont clairement beaucoup confiance en Star Trek: découverte. La saison 3 n’a même pas encore été diffusée, mais plus tôt ce mois-ci, il a été signalé qu’elle avait déjà été renouvelée pour une cinquième saison. L’émission mérite le mérite d’avoir inauguré un nouvel âge d’or de Trek à la télévision, avec Short Treks et Star Trek: Picard le suit sur le service CBS All Access. Et le prochain voyage de l’U.S.S. La découverte pourrait même le voir entrer hardiment dans un tout nouveau médium.

Selon nos sources – les mêmes qui ont déclaré que Transformers était en cours de redémarrage et que National Treasure 3 était en développement, les deux s’étant avérés corrects – Paramount et CBS développent un film Discovery. Le film ramènerait le casting de l’émission, dirigé par Sonequa Martin-Green dans le rôle de Michael Burnham, et pourrait même les voir croiser avec les stars de la série redémarrée de J.J. Abrams. L’idée actuelle est que la découverte se retrouverait dans la chronologie Kelvin où ils rencontreront l’équipe Enterprise des films d’Abrams. Ce ne sera probablement pas l’équipage tout entier, mais le studio tient à retrouver Chris Pine et Zachary Quinto comme Kirk et Spock, à tout le moins.

Étant donné que le projet n’en est qu’à ses débuts en ce moment, il reste cependant beaucoup de temps pour que les choses changent. Plus particulièrement, l’implication de Pine et Quinto. Aucun acteur n’est encore enfermé et s’ils ne peuvent pas les embarquer, le studio ira avec un Kirk et Spock différent à la place et plutôt qu’avec la chronologie Kelvin, la Discovery se retrouverait ailleurs et rencontrerait une autre version de l’Enterprise équipage.

Dans tous les cas, depuis la fusion ViacomCBS, mettant les deux moitiés de la franchise sous le même toit pour la première fois depuis Enterprise, il a été promis que le studio vise à forger une relation plus forte entre les films et les émissions de télévision de Trek. Donc, il serait certainement très logique de lancer Star Trek: découverte sur le grand écran de cette façon et le lier à l’univers Abrams.