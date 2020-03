Un film d’horreur indépendant britannique ‘An English Haunting’ déchaîne la folie dans une maison hantée [Trailer]

Faites attention à ce que vous recherchez.

De l’écrivain / réalisateur Charlie Steeds et Dark Temple Motion Pictures vient l’indie britannique Une hantise anglaise, qui a été défini pour la sortie du DVD aux États-Unis le 10 avril 2020.

Le film sortira au Royaume-Uni le 27 avril.

«Dans l’Angleterre des années 1960, Blake Cunningham et sa mère alcoolique sont obligés de déménager dans le mystérieux Clemonte Hall, un vaste manoir isolé, pour prendre soin de son grand-père mourant qui réside dans la chambre du grenier. Bientôt, des événements fantomatiques remplissent la maison de terreur, car il devient évident que la maladie de grand-père peut avoir une cause surnaturelle qui ne peut être guérie qu’en découvrant les secrets terrifiants de la maison et de sa sombre histoire. »

David Lenik, Tessa Wood, Barrington De La Roche, Emma Spurgin Hussey, Rory Wilton et Jessica Alonso star, avec une photographie de Michael Lloyd et une partition originale de Graham Ploughman. Les producteurs exécutifs incluent Peter Oxley et Galen Christy.

Découvrez la bande-annonce officielle de An English Haunting ci-dessous, qui promet une histoire de fantôme classique qui nous emmène dans une maison hantée avec quelques secrets assez méchants qui se cachent à l’intérieur…