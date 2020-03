Un film inconnu a un nouveau réalisateur

Il y a quelques semaines, la production d’Uncharted a subi une forte oscillation lorsque Travis Knight, directeur de Bumblebee, a quitté le projet en raison d’une complication des délais et des horaires. Mais maintenant, et selon un rapport Variety le film a déjà un nouveau réalisateur et il s’agit de Ruben Fleischer, le directeur de Venom.

En plus de l’incorporation de Fletcher pour diriger le projet, il a été annoncé que Antonio Banderas rejoint le casting avec Sophia Ali et Tati Grabielle.

Ce que le rapport ne précise pas, ce sont les rôles que chacun de ces trois acteurs jouera dans l’intrigue qui suit les aventures d’un jeune Nathan Drake joué par Tom Holland.

Charles Roven et Alex Gartner produisent pour Atlas Entertainment et Avi Arad et Ari Arad pour Arad Productions, tandis que Asad Qizilbash et Carter Swan de Playstation Productions agiront en tant que producteurs exécutifs.

La première de Uncharted est prévue pour le 5 mars 2021. J’espère que le film arrivera au box-office en temps opportun.

